ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

Бойцы ВСУ уничтожили Игоря Истомина еще летом прошлого года, но достоверно подтвердить его гибель в стране-агрессоре РФ смогли только сейчас.

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ВСУ уничтожили барда-оккупанта Игоря Истомина / коллаж Главред, фото УНИАН и соцсети

Украинские бойцы ликвидировали барда и автора сценариев для команды КВН "Уральских пельменей" Игоря Истомина. Об этом сообщают в российских соцсетях.

Причем, как оказалось, бойцы ВСУ уничтожили Истомина еще летом прошлого года, но достоверно подтвердить его гибель смогли только сейчас. Бард решил стать оккупантом в русской армии добровольцем.

"Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Он строитель, у него золотые руки. Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Ребята-отрядники, друзья его подняли всех на уши — военкоматы, отряды добровольцев, какие были, нашли очевидцев. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад", — говорит в комментарии пропагандистским СМИ приятельница Истомина Лейла Расулова.

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Напомним, ранее ВСУ ликвидировали под Бахмутом российского оккупанта, наемника ЧВК Вагнера Олега Чеченова.

31-летний гражданин РФ приехал из-под Рязани, чтобы умереть. Оккупанта похоронили 12 апреля в поселке Павловка. До того, как отправиться на войну против Украины, захватчик очень любил фотографироваться, в частности делать полуобнаженные селфи.

До того бывшие зэки из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовали в ЧВК Вагнер, рассказали, что главарь бандформирования Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, во время захвата территорий на востоке Украины.

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