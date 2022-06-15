Всемирно известная группа BTS объявила о распаде - главные южнокорейские "айдолы" больше не вместе

BTS объявили о перерыве в творческой карьере / instagram.com/bts.bighitofficial

Одна из самых успешных корейских поп-групп на мировой арене BTS (Beyond The Scene) объявила о прекращении своей творческой деятельности.

Коллектив, который состоит из семи участников - RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука, принял решение сообщить об этом во время празднования девятой годовщины существования группы.

Поп-айдолы займутся сольными карьерами (график их дебютов уже составлен). RM заявил, что распад BTS - вынужденная мера, так как группа отнимала у каждого из ребят возможность взрослеть и развиваться индивидуально.

"Я всегда думал, что BTS отличается от других групп, но проблема с K-Pop-групп и всей системой "айдолов" в том, что они не дают тебе времени, чтобы созреть. Мы должны продолжать создавать музыку и продолжать что-то делать", - говорит лидер коллектива.

"Мы не можем не думать о наших фанатах, несмотря ни на что, мы хотим быть такими артистами, которых помнят наши фанаты. Я думаю, что теперь мы будем думать о том, какими артистами каждый из нас хочет быть и какими нас хотят видеть наши поклонники", - поддержал его Чимин.

Корейские айдолы подчеркнули: распад лишь временная мера. Артисты планируют грандиозное воссоединение ради армии своих поклонников, чтобы удивить их "более глубоким и зрелым творчеством". Правда, конкретных сроков участники не назвали.

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