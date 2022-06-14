The Hardkiss выступит на одной сцене с Metallica в Праге

The Hardkiss выступит на сцене с легендой / instagram.com/the_hardkiss/

Украинская группа The Hardkiss выступит на масштабном рок-фестивале в Праге Prague Rock, который состоится 22 июня.

В течение июня группа The Hardkiss выступит в двух рок-фестивалях в Чехии, а также даст четыре благотворительных концерта в поддержку Украины в Польше, пишет Новое время.

Самым большим сюрпризом для The Hardkiss стало приглашение к участию в фестивале Prague Rock в Праге, ведь полгода назад Юлия Санина купила билеты на концерт Metallica как зритель, а теперь выйдет с группой на одну сцену. Также в фестивале примут участие группы Five Finger Death Punch, Steel Panther и другие.

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"Покупая билеты на концерт Metallica полгода назад, знала ли я, что мы выйдем с ними на одну сцену под украинским флагом?" — написала Юлия Санина в соцсетях.

Участие в фестивале Prague Rock — не единственное выступление The Hardkiss в Европе.

"Мы планировали европейский тур, но думали ли мы, что он станет рупором, в который мы будем кричать о войне в Украине на весь мир? Какой сюрреалистический сон… Буду счастлива видеть ваши родные глаза на наших выступлениях", — добавила Санина.

Напомним, ранее певец Валерий Меладзе 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, в числе первых призвал остановить кровопролитье и сесть за стол переговоров. За свою антивоенную позицию артист даже был включен в список "запрещенных" на территории РФ.

Позже любитель "Девушек из высшего общества" рассказал о планах оставить сцену на благо науки, которой занимался в начале своей певческой карьеры. Дескать утратил интерес к шоу-бизнесу.