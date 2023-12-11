Всего два года разницы: режиссер-воин Сеитаблаев познакомил дочь со своей невестой

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев (сейчас он несет службу в рядах украинской армии) познакомил старшую дочь Назлы со своей новой невестой ‒ Марьяной Боцвинюк. Об этом он рассказал в интервью программе ЖВЛ.
Ранее невеста режиссера работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси. До признания Сеитаблаев держал отношения с любимой в секрете. Впоследствии актер познакомил старшую дочь с невестой. Он объяснил это тем, что ставит себя на место любого отца и считает это признаком серьезных намерений на брак и семью.
Всего у режиссера-воина четверо детей от предыдущих браков ‒ 28-летняя дочь Назлы (которая всего на 2 года младше его невесты), двое сыновей, одного из которых зовут Селим и который остался в во временно оккупированном Крыму, и дочь София.
Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".
До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог" и выпустила его в мае 2022 года.
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