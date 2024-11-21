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"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

Элина Чигис
21 ноября 2024, 14:32
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Настя Каменских показала, какой приятный сюрприз получила.
Настя Каменских
Настя Каменских получила подарок / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских получила красивый букет
  • Певица рассказала от кого

Украинская певица Настя Каменских, которая долгое время развивала свою карьеру за границей, а сейчас находится в Киеве, поблагодарила фан-клуб за красивый подарок.

На своей странице в соцсетях Каменских опубликовала фото красивого букета из хризантем.

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"Все утро любуюсь цветами от фан-клуба. Спасибо, моя NK-семья", – отметила звезда.

Отметим, муж певицы украинский рэпер Потап сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и, видимо, не собирается возвращаться, за что его часто критикуют украинцы.

Букет, который получила Настя Каменских
Букет, который получила Настя Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских
Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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