"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

Кратко:
- Настя Каменских получила красивый букет
- Певица рассказала от кого
Украинская певица Настя Каменских, которая долгое время развивала свою карьеру за границей, а сейчас находится в Киеве, поблагодарила фан-клуб за красивый подарок.
На своей странице в соцсетях Каменских опубликовала фото красивого букета из хризантем.
"Все утро любуюсь цветами от фан-клуба. Спасибо, моя NK-семья", – отметила звезда.
Отметим, муж певицы украинский рэпер Потап сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и, видимо, не собирается возвращаться, за что его часто критикуют украинцы.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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