Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Кратко:
- Настя Каменских показала, как пряталась во время обстрела
- Потап не проявил поддержку жене
Украинская певица Настя Каменских сейчас находится в Киеве, а ее муж Потап пока не планирует возвращаться домой из-за границы.
Вчера, 17 ноября, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, которое было сделано в укрытии.
Напомним, вчера страна-террорист РФ совершила массированный ракетный обстрел Украины.
"Сложная ночь и тревожное утро, но мы держимся и верим в лучшее. Сегодня, выходя из укрытия, встретила первые лучи солнца за последние несколько дней. Пусть это будет напоминанием – свет обязательно преодолеет тьму", – отметила Настя.
А вот Потап не отреагировал на пост жены, а потом опубликовал свое новое фото и сообщил, что сейчас он в Дубае.
Рэпер позировал в белой футболке с цепью на шее на фоне ночного города. Как заявил Потап, он начал работать над новым проектом, но не уточнил, над каким именно. Кстати, Каменских также проигнорировала мужа.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
Вас может заинтересовать:
- Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил
- "Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ
- Надя Дорофеева впервые сообщила о будущем материнстве - детали
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред