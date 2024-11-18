Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Настя Каменских показала реалии украинцев.

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Потап проигнорировал Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала, как пряталась во время обстрела

Потап не проявил поддержку жене

Украинская певица Настя Каменских сейчас находится в Киеве, а ее муж Потап пока не планирует возвращаться домой из-за границы.

Вчера, 17 ноября, на своей странице в Instagram певица опубликовала фото, которое было сделано в укрытии.

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Напомним, вчера страна-террорист РФ совершила массированный ракетный обстрел Украины.

"Сложная ночь и тревожное утро, но мы держимся и верим в лучшее. Сегодня, выходя из укрытия, встретила первые лучи солнца за последние несколько дней. Пусть это будет напоминанием – свет обязательно преодолеет тьму", – отметила Настя.

А вот Потап не отреагировал на пост жены, а потом опубликовал свое новое фото и сообщил, что сейчас он в Дубае.

Рэпер позировал в белой футболке с цепью на шее на фоне ночного города. Как заявил Потап, он начал работать над новым проектом, но не уточнил, над каким именно. Кстати, Каменских также проигнорировала мужа.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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