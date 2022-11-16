Все дураки, один он Харатьян: актер-путинист отправляет единственного сына на фронт пушечным мясом

Дмитрий Харатьян готов отправить единственного сына на фронт / Facebook Дмитрия Харатьяна

Поклонник "русского мира", Путина и войны в Украине Дмитрий Харатьян жаловался на русофобию, от которой якобы страдает его старшая дочь в Европе. В то же время он считает вполне нормальным отправлять на фронт единственного сына, у которого, к слову, "белый билет" из-за проблем со зрением.

Престарелый гардемарин в недавнем интервью рассказал, что его сын Иван готов пойти на войну. Дескать, это его решение, а не прессинг со стороны "правильного государственника" отца.

Тем не менее идти добровольцем никто не спешит - и Харатьян, и его сын храбрецы "задним числом". Актер припомнил, что 40 лет назад служил в армии, и наследника посылает туда же, но, как в анекдоте, есть нюанс. Без повестки никто никуда не идет.

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением, у него статья есть, в военном билете написано. Но в военное время он призывной, но пока не получил повестку. Если получит - пойдет. А что? Дело даже не в папе, и не в том, что я такой правильный государственник. Дело в нем самом, я его знаю, и мы с ним говорили на эти темы. Он пойдет, конечно. Если будет необходимость", - говорит Харатьян.

Напомним ранее стало известно, что российский актер Дмитрий Харатьян зарабатывает на разжигании ненависти сограждан к украинскому народу.

По информации журналистов проекта "Гроші", за участие в пропагандистских концертах "Zа Россию", которые проходили на площадях российских городов, Харатьян получил около 2 миллиона рублей.

Позднее он во временно оккупированном Макеевке он дал концерт перед медиками и боевиками групппировки "ДНР".

Актер пел военные песни и песни из кинофильмов ("Катюша" или "Дороги любви" из "Гардемарины, вперед!")

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