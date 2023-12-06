Врачи заливали капельницы за кулисами: российская певица еле допела на собственном концерте

68-летняя певица-путинистка Лариса Долина решила отметить 50 лет своей концертной деятельности, но не рассчитала свои силы.
По информации пропагандистского издания KP.ru, Долина-то концерт закатила, а здоровье не рассчитала.
Как сообщило издание, с самого начала концерта Долина постоянно отлучалась за кулисы, пока музыканты заполняли паузы во время ее отсутствия длинными инструментальными проигрышами.
Позже Долина не выдержала и рассказала, что накануне выступления серьезно заболела. Что именно с ней случилось, Долина не сообщила. Однако из-за своего состояния артистка была готова отменить выступление.
"Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление, - призналась Долина. – Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?
Пропагандисты пишут, что зрители любезно согласились, а Долина продолжала ходить туда сюда, пытаясь при этом петь.
Напомним, ранее украинский журналист и телеведучий Дмитрий Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта
Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.
Вас также может заинтересовать:
- У путинистки Долиной образовался новый подбородок
- Этюд в розовом из долины кукол: рецензия на фильм "Барби"
- 67-летняя Долина показала дряблое тело и набросилась на людей