Путинистки отмечала свою годовщину, но переоценила свои возможности.

https://stars.glavred.info/vrachi-zalivali-kapelnicy-za-kulisami-rossiyskaya-pevica-ele-dopela-na-sobstvennom-koncerte-10522696.html Ссылка скопирована

Лариса Долина не потянула концерт/ Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

68-летняя певица-путинистка Лариса Долина решила отметить 50 лет своей концертной деятельности, но не рассчитала свои силы.

По информации пропагандистского издания KP.ru, Долина-то концерт закатила, а здоровье не рассчитала.

Как сообщило издание, с самого начала концерта Долина постоянно отлучалась за кулисы, пока музыканты заполняли паузы во время ее отсутствия длинными инструментальными проигрышами.

видео дня

Позже Долина не выдержала и рассказала, что накануне выступления серьезно заболела. Что именно с ней случилось, Долина не сообщила. Однако из-за своего состояния артистка была готова отменить выступление.

Путинистка Долина опозорилась на выступлении / Фото КП.ру

"Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление, - призналась Долина. – Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?

Пропагандисты пишут, что зрители любезно согласились, а Долина продолжала ходить туда сюда, пытаясь при этом петь.

Напомним, ранее украинский журналист и телеведучий Дмитрий Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта

Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.