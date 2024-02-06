Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

Вчера дворец объявил плохую новость в отношении здоровья короля Чарльза.

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Рак у короля Чарльза выявили на ранней стадии / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

По информации британских СМИ, несмотря на поставленный ему диагноз "рак", король Чарльз был "чрезвычайно позитивен" после шокирующей новости о том, что у него рак.

Сообщается, что семья и друзья были поражены его решимостью вести дела "как обычно". Понятно, что его состояние было выявлено очень рано и прогноз хороший, сообщает The Daily Mail.

В последние месяцы Чарльз часто совершал воскресные ночные поездки в Виндзорский замок, чтобы провести время с принцем Уильямом, и отец и сын стали ближе.

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В то же самое время, наведать больного отца собирается и принц Гарри. Он срочно выехал из США, чтобы быть рядом с семьей.

Чарльз прибыл в Лондон вчера утром из своего поместья в Сандрингеме вместе со своей женой Камиллой, чтобы начать амбулаторное лечение в больнице.

Она все время будет рядом с мужем, но настояла на продолжении своих публичных мероприятий. Другие члены королевской семьи выступят, чтобы заменить суверена, в том числе принц Уэльский, который завтра вернется к своим обязанностям после проблем со здоровьем у его собственной жены.

Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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