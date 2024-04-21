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Возлюбленная Дмитрия Кулебы показала редкое фото с министром

Анна Подгорная
21 апреля 2024, 12:37
Светлана Павелецкая нежно обратилась к любимому мужчине в его особенный день.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая показала свежее фото с министром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая перестали скрывать свой роман весной прошлого года. Пара открыто заявила про свои отношения и вместе появляется на светских мероприятиях.

Их совместные фото можно увидеть очень не часто, однако все редкие посты в социальных сетях, посвященные друг другу, они переполняют любовью и нежностью. Так недавно Павелецкая поздравила политика с Днем рождения и показала снимок с ним в своем блоге в Instagram.

В кадре влюбленные позируют, держась за руки. Издательница в трогательной подписи отметила, что так она готова провести с министром еще много счастливых лет.

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"Просто держать за руку. Засыпать и просыпаться вместе. Спешить к тебе, ждать тебя, гордиться тобой, волноваться, влюбляться каждый день, замирать от счастья. Где бы то ни было. Когда вокруг что угодно. С тобой, знаю, что счастье рядом и в каждой мелочи, и хочу чтобы ты так же всегда это видел и знал, что ты - невероятный, сильный, умный, мой. С днем рождения. Люблю сильнее самого сильного", - пишет Светлана Павелецкая.

Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба личная жизнь - Светлана Павелецкая показала свежее фото с министром / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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