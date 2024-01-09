Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

Бывший муж Ани Лорак отказывается комментировать отношения со второй женой, но уже дерзко хвастается новым романом.

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Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой приехали в Турцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Новый год для турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу начался с нового романа. Во время отдыха в ОАЭ вместе с дочерью от певицы Ани Лорак он познакомился с украинской моделью по имени Анастасия.

Их отношения развиваются стремительно - влюбленные буквально засыпали свои блоги фото и видео с романтических свиданий и прогулок. Однако отпуск в Эмиратах стал подходить к концу, и встал вопрос о том, в каком направлении паре двигаться дальше.

Мурат принял решение отвезти новую подругу на родину, в Турцию. Модель уже показала первые романтические кадры с Налчаджиоглу - нежные поцелуи на набережной.

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Стоит отметить, что пара, вопреки хейту, выглядит абсолютно счастливой. Многие критикуют влюбленных за то, что они начали отношения до того, как Налчаджиоглу развелся со своей второй женой - украинской визажисткой Лилией Реус. Впрочем, это лишь предположение - ни Лилия, ни Мурат свое семейное положение не комментируют.

Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой приехали в Турцию / instagram.com/anastasija_foxy2

Ранее жена Виктора Павлика, украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова, восхитила фанатов фото с крохой-сыном и свекровью в Теребовле, откуда артист родом.

Также певица Kola (Анастасия Прудиус) похвасталась фигурой в купальнике и впервые показала мужа-иностранца. Вместе влюбленные отправились на отдых на запад Украины.

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