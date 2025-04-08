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"Вопрос жизни или смерти": Меган Маркл сообщила о своей страшной болезни

Элина Чигис
8 апреля 2025, 22:02
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Меган Маркл рассказала о своей проблеме.
Меган Маркл
Меган Маркл - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сассекские

Вы узнаете:

  • Меган Маркл сделала новое заявление
  • Герцогиня рассказала о проблемах со здоровьем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл недавно представила новый подкаст, где рассказала о проблемах со здоровьем.

Жена принца Гарри пообщалась с бизнесвумен Уитни Вулф Херд, которая поделилась опытом в развитии бизнеса.

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Меган призналась, что после родов столкнулась с проблемами со здоровьем, у нее была преэклампсия - это осложнение во время или после беременности.

"У нас обоих был очень похожий опыт - хотя мы тогда еще не знали друг друга - с послеродовым периодом. У нас у обоих была послеродовая преэклампсия", - рассказала Меган.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл прошла много испытаний в браке / instagram.com, Меган Маркл

Отметим, при таком медицинском расстройстве, при отсутствии должного лечения, могут начаться проблемы с печенью, почками, зрением, а иногда может наступить даже смерть.

"И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами в мире, а мир не знает, что происходит. Ты пытаешься появляться для людей, появляться в основном ради своих детей. Но такие вещи - большие медицинские опасности. Я имею в виду, это вопрос жизни или смерти", - добавила Маркл.

Принц Гарри
Принц Гарри всегда на стороне жены / ua.depositphotos.com

Уитни восхитилась силой жены принца Гарри и высказала ей свой восторг.

"Я никогда не забуду твои фото после рождения Арчи, когда весь мир ждал его дебют. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. И я такая: "О Боже, как эта женщина делает это? Как она надевает каблуки и представляет ребенка на глазах у всего мира?" Я едва могла пережить доставку к двери. Я говорила: "Пожалуйста, не смотрите на меня, оставьте все на улице". Послеродовой период такой сумасшедший", - заявила Херд.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.

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Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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