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Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

Элина Чигис
4 марта 2025, 13:08
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Меган Маркл публично озвучила свое решение.
Принц Гарри, Меган Сассекская
Меган Сассекская - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_/

Вы узнаете:

  • Жена принца Гарри сделала важное заявление
  • Меган поменяла фамилию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сменила свою фамилию, отказавшись от девичьей, теперь она Меган Сассекская.

В разговоре с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде ​​своего нового шоу "С любовью, Меган" герцогиня рассказала о переменах, вспоминая детство.

видео дня

"Люди не поверили бы, что Меган Маркл ела в Jack in the Box", - сказала ведущая.

Но Меган тут ж ее поправила.

"Это так забавно, что ты продолжаешь говорить: "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", - сказала герцогиня.

Оказывается, Меган решилась на такой шаг, чтобы у нее была такая же фамилия, как и у ее детей.

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Королевская семья - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл (Сассекская)?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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