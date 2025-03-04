Меган Маркл отреклась от своей фамилии - причина

Вы узнаете:
- Жена принца Гарри сделала важное заявление
- Меган поменяла фамилию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сменила свою фамилию, отказавшись от девичьей, теперь она Меган Сассекская.
В разговоре с американской телеведущей Минди Калинг во втором эпизоде своего нового шоу "С любовью, Меган" герцогиня рассказала о переменах, вспоминая детство.
"Люди не поверили бы, что Меган Маркл ела в Jack in the Box", - сказала ведущая.
Но Меган тут ж ее поправила.
"Это так забавно, что ты продолжаешь говорить: "Меган Маркл". Ты же знаешь, что теперь я Сассекская", - сказала герцогиня.
Оказывается, Меган решилась на такой шаг, чтобы у нее была такая же фамилия, как и у ее детей.
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Кто такая Меган Маркл (Сассекская)?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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