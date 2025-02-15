Меган Маркл сделала странное признание принцу Гарри

Любовь жены принца Гарри базируется на весьма "земных" вещах.

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Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем святого Валентина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, instagram.com/invictusgames25

Кратко:

Меган Маркл к День всех влюбленных показала фото с мужем

В качестве признания в любви она перечислила еду, которую любит есть с принцем Гарри

До брака с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл вела свой лайфстайл-блог, который ей пришлось закрыть, когда она стала членом британской королевской семьи. Через пять лет после Мегзита она решила вернуться в социальные сети, где теперь показывает идеальные картинки из своей жизни с мужем и детишками.

Несмотря на то, что Маркл везде, как мантру, декларирует свое желание оставаться в тени и вести непубличный образ жизни, она все же нередко не отказывает себе в удовольствии обратить на себя внимание.

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Так, в примеру, в своем блоге в Instagram она опубликовала редкое фото с мужем во время романтического момента. В кадре Меган и Гарри нежно целуют друг друга за обеденным столом.

Таким образом Маркл решила поздравить принца Гарри (которого даже нет в социальных сетях) с Днем всех влюбленных. Она также оставила ему признание в любви, которое, вероятно, хотела сделать небанальным, но слегка перестаралась. Сперва Меган Маркл написала, что гордится своим мужем, а затем добавила: "Любовь моя, я всегда буду есть с тобой бургеры, картофель фри и фиш энд чипс. Спасибо тебе за тебя".

Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем святого Валентина / instagram.com/meghan

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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