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Меган Маркл сделала странное признание принцу Гарри

Анна Подгорная
15 февраля 2025, 03:00
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Любовь жены принца Гарри базируется на весьма "земных" вещах.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем святого Валентина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, instagram.com/invictusgames25

Кратко:

  • Меган Маркл к День всех влюбленных показала фото с мужем
  • В качестве признания в любви она перечислила еду, которую любит есть с принцем Гарри

До брака с принцем Гарри американская актриса Меган Маркл вела свой лайфстайл-блог, который ей пришлось закрыть, когда она стала членом британской королевской семьи. Через пять лет после Мегзита она решила вернуться в социальные сети, где теперь показывает идеальные картинки из своей жизни с мужем и детишками.

Несмотря на то, что Маркл везде, как мантру, декларирует свое желание оставаться в тени и вести непубличный образ жизни, она все же нередко не отказывает себе в удовольствии обратить на себя внимание.

видео дня

Так, в примеру, в своем блоге в Instagram она опубликовала редкое фото с мужем во время романтического момента. В кадре Меган и Гарри нежно целуют друг друга за обеденным столом.

Таким образом Маркл решила поздравить принца Гарри (которого даже нет в социальных сетях) с Днем всех влюбленных. Она также оставила ему признание в любви, которое, вероятно, хотела сделать небанальным, но слегка перестаралась. Сперва Меган Маркл написала, что гордится своим мужем, а затем добавила: "Любовь моя, я всегда буду есть с тобой бургеры, картофель фри и фиш энд чипс. Спасибо тебе за тебя".

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл поздравила принца Гарри с Днем святого Валентина / instagram.com/meghan

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Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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