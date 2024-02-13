'Она меня раздражает': Приходько захейтила психолога Наталью Холоденко

Певица Анастасия Приходько распространила видео Холоденко и написала, что не поддерживает позицию психолога.

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Приходько захейтила Холоденко / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Психолог Наталья Холоденко записывает ролики, где размышляет о ситуации в стране и настроениях граждан во время войны. Известная украинская певица Анастасия Приходько не удержалась и отреагировала на видео Холоденко.

В видео Наталья рассказала, что несмотря на сложную ситуацию в стране, мы должны не падать духом. Однако, были еще некоторые неоднозначные утверждения, что Украину "делят", но сдаваться не стоит. Она утверждала, что только украинцы могут определить собственное будущее, передает 24 канал.

"Нас сливают, за нас все решили. Украину делят. Пожалуйста, не проигрывайте внутренне. Когда мы проиграем внутренне, у нас действительно не будет никакого шанса на изменения. Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее", - отметила психолог. видео дня

В своем Instagram певица Приходько распространила видео Холоденко и написала, что не поддерживает позицию психолога. При этом певица отметила, что Холоденок лишь раздражает ее.

"Если бы вы только знали, как меня раздражает вот этот психолог. Что она говорит и для кого? Для батальона "Монако"?", - написала артистка.

Приходько пожаловалась на Холоденко / скриншот: Instagram

Однако, Холоденко быстро ответила. Она назвала Приходько "сбитой летчицей" и сказала, что ее песни никто не слушает. Также психолог считает, что она ничего плохого украинцам не сказала.

"Человек петь умеет, но никто не слушает, понимаете. Так бывает. Мне кажется, ничего такого я не сказала, но человека я раздражаю. А я вам хочу сказать, что мне нравится раздражать людей", - отметила Наталья.

Холоденко отреагировала на хейт Приходько / скриншот: Instagram

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