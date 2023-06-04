"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

Легендарный 79-летний американский актер Роберт Де Ниро (у которого недавно родился седьмой ребенок) очень позитивно прореагировал на новость о том, что его коллега по фильму "Схватка", не менее легендарный 83-летний артист Аль Пачино станет отцом в четвертый раз.
Де Ниро давал интервью в рамках кинофестиваля "Трайбека". Ведущая спросила актера, есть ли у него возможность поздравить коллегу с радостной новостью, Де Ниро ответил: "Еще нет. Я только что услышал об этом […]. Но этого хорошо для него".
Относительно рождения его дочери Джиа, Де Ниро рассказал – это придало ему немного упругости.
"Ну, это помогает. Я не занимаюсь тяжелой атлетикой, признаюсь, но я стараюсь. Не то, чтобы я не делал этого много лет, но я стараюсь изо всех сил. Оно просто волшебное, маленькое невинное существо. Просто невероятно", – подытожил Де Ниро.
К слову, будущий наследник Пачино от 29-летней Нур Альфаллах станет для него четвертым ребенком.
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