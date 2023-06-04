"Волшебное маленькое существо": Де Ниро поздравил Пачино с будущим отцовством

Роберт Де Ниро поздравил Аль Пачино с предстоящим пополнением в семье. 83-летний актер ожидает ребенка от 29-летней подруги.

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Роберт Де Ниро, Аль Пачино / коллаж Главред, коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарный 79-летний американский актер Роберт Де Ниро (у которого недавно родился седьмой ребенок) очень позитивно прореагировал на новость о том, что его коллега по фильму "Схватка", не менее легендарный 83-летний артист Аль Пачино станет отцом в четвертый раз.

Де Ниро давал интервью в рамках кинофестиваля "Трайбека". Ведущая спросила актера, есть ли у него возможность поздравить коллегу с радостной новостью, Де Ниро ответил: "Еще нет. Я только что услышал об этом […]. Но этого хорошо для него".

Относительно рождения его дочери Джиа, Де Ниро рассказал – это придало ему немного упругости.

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"Ну, это помогает. Я не занимаюсь тяжелой атлетикой, признаюсь, но я стараюсь. Не то, чтобы я не делал этого много лет, но я стараюсь изо всех сил. Оно просто волшебное, маленькое невинное существо. Просто невероятно", – подытожил Де Ниро.

К слову, будущий наследник Пачино от 29-летней Нур Альфаллах станет для него четвертым ребенком.

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