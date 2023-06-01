83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

Четвертый малыш оскароносного Пачино вот-вот появится на свет.

https://stars.glavred.info/83-letniy-al-pachino-stanet-otcom-mamochka-mladshe-aktera-na-polveka-10474600.html Ссылка скопирована

Аль Пачино в четвертый раз станет отцом / ua.depositphotos.com

Легенда Голливуда Аль Пачино никогда не был женат и всегда был скрытен относительно того, с кем живет и спит. Тем не менее пикантные подробности о его личной жизни нет-нет, да проскакивают в прессе.

К примеру, издание TMZ, ссылаясь на многочисленные источники, рассказало, что 83-летний актер вот-вот станет отцом. Его 29-летняя подруга, режиссер Нур Альфалла, находится на 8 месяце беременности. Эту информаци потвердил таблоиду представитель Пачино.

Для Нур ребенок, который появится летом 2023 года, будет первенцем. Для Аля - четвертым. У него есть дочь от отношений с преподавательницей актерского мастерства Яной Тэррант, и двойняшки от актрисы Беверли Д’Анджело.

видео дня

Актеру и режиссерке приписывают романтические отношения с апреля 2022 года. Похоже, для Нур большая разница в возрасте - не проблема. До Аль Пачино у нее были романы с лидером The Rolling Stones Миком Джаггером (79 лет) и миллиардером Николасом Берггрюеном (61 год).

Как выглядит мама будущего четвертого ребенка Аль Пачино - режиссер Нур Альфалла / instagram.com/nooralfallah

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

Другие новости: