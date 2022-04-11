Волочкова рассказала, что нужно делать на ее похоронах

Анастасия Волочкова дала распоряжение о погребении/ instagram

Скандальная российская балерина и любительница шпагатов в мини-трусах Анастасия Волочкова рассказала, как ее хоронить.

Смертельные мысли, по информации российских СМИ появились у балерины из-за соседей, которые подали на балерину в суд за хождение по участку голышом.

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Она говорит, что чувствует себя ужасно и если умрет от этих стрессов, то ее нужно "похоронить в пуантах".

Волочкова "страдает" из-за соседей уже давно. В частности, однажды выглянув в окно, соседка заметила Волочкову, справляющую нужду под одной из своих елей. Тогда фото разлетелось по сети, а балерина уже в суде доказывала свое право делать под своими елками что угодно, в том числе и использовать в качестве туалета.

Видимо, российские звезды, как и российские военные, творящие зверства в Украине, предпочитают природу для осуществления главных нужд. Но только в случае со звездой, это, скорее всего прихоть. А в случае с военными, неумение пользоваться благами цивилизации из-за их отсутствия в российской глубинке.

Напомним, ранее 46-летняя балерина Анастасия Волочкова устроила для поклонников модный показ нижнего белья. На своей странице в Instagram артистка выложила серию фотографий, на которых она в призывных позах демонстрирует четыре комплекта кружевного белья различных цветов.