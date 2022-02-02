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Анастасия Волочкова в призывных позах обнажила свои прелести в развратном белье

2 февраля 2022, 02:49
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Балерина устроила целое дефиле кружевного распутства.

Анастасия Волочкова позировала в нижнем белье в манящих позах / instagram.com/volochkova_art

46-летняя балерина Анастасия Волочкова устроила для поклонников модный показ нижнего белья.

На своей странице в Instagram артистка выложила серию фотографий, на которых она в призывных позах демонстрирует четыре комплекта кружевного белья различных цветов.

В игривом настроении балерина предложила фанатам выбрать, что ей больше к лицу.

Среди нешуточных споров о том, какой оттенок выглядит на Волочковой более привлекательно, появились и комментарии недоброжелателей.

Они подтрунивали над балериной, дескать после расставания с очередным мужчиной та решила "показать товар лицом".

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Другие же принялись осуждать Волочкову за то, что она выкладывает интимные фото на всеобщее обозрение, упрекали в пошлости и призывали остепениться:

"Из вас делают девочку легкого поведения".

"Бабушка по вызову".

"Все, скорбь уже прошла? Скоренько так у вас все, вчера тоска а сегодня фото в белье..."

"Пошла вразнос".

"1 ужасное фото не в обиду. Вообще зачем вы себя показываете в нижнем белье. Настя, у всех женщин есть и грудь и попа. Но чуть скромности не помешало бы".

"Ну все, приехали, теперь будем знать какие у Насти трусы".

"Недолго мучилась старушка, разлука будет без печали".

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Ранее Оля Полякова с наклейками на сосках позировала обнаженной для известного фотографа.

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