Анастасия Волочкова в призывных позах обнажила свои прелести в развратном белье

Балерина устроила целое дефиле кружевного распутства.
46-летняя балерина Анастасия Волочкова устроила для поклонников модный показ нижнего белья.
На своей странице в Instagram артистка выложила серию фотографий, на которых она в призывных позах демонстрирует четыре комплекта кружевного белья различных цветов.
В игривом настроении балерина предложила фанатам выбрать, что ей больше к лицу.
Среди нешуточных споров о том, какой оттенок выглядит на Волочковой более привлекательно, появились и комментарии недоброжелателей.
Они подтрунивали над балериной, дескать после расставания с очередным мужчиной та решила "показать товар лицом".
Другие же принялись осуждать Волочкову за то, что она выкладывает интимные фото на всеобщее обозрение, упрекали в пошлости и призывали остепениться:
"Из вас делают девочку легкого поведения".
"Бабушка по вызову".
"Все, скорбь уже прошла? Скоренько так у вас все, вчера тоска а сегодня фото в белье..."
"Пошла вразнос".
"1 ужасное фото не в обиду. Вообще зачем вы себя показываете в нижнем белье. Настя, у всех женщин есть и грудь и попа. Но чуть скромности не помешало бы".
"Ну все, приехали, теперь будем знать какие у Насти трусы".
"Недолго мучилась старушка, разлука будет без печали".
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