Волочкова обзавидуется: победительница шоу Холостяк показала головокружительный шпагат на весу

Даша Ульянова показала шпагат между двумя байками / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Гимнастка, телеведущая и победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова показала свой загородный отдых. Вместе с друзьями на байках она отправилась в поля под Киев, искать непередаваемую атмосферу украинской природы.

Девушка остановилась недалеко от села Вытачив. Ее взгляд привлекло поле подсолнухов, на фоне которого она сделала несколько снимков для подписчиков.

Ульянова тщательно следит за своей фигурой, и, как бывшая гимнастка, сохранила невероятную пластичность и гибкость, которую и продемонстрировала на одной из Instagram-сторис.

Так Даша показала кадр, на котором исполняет продольный шпагат на весу, между двумя мотоциклами. "Ничего не меняется", - подписала снимок девушка, намекая на свою неуемную энергичность.

Даша Ульянова показала шпагат между двумя байками / instagram.com/dasha_ulyanovaa

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