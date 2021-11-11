Полностью обнаженная победительница Холостяка показала мельчайшие изгибы соблазнительного тела

Баловство Ульяновой с красками приняло очень горячий оборот.
Гимнастка, телеведущая и победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова ежедневно приковывает к себе взгляды сотен тысяч подписчиков. Девушка же в свою очередь радует их пикантными фото.
Ульянова охотно демонстрирует соблазнительные изгибы точеной фигурки. На свежем фото девушка очевидно решила попрактиковаться в художественной росписи, а холстом стало ее тело.
В кадре - множество принадлежностей для рисования: краски, кисти, палитра, рамки. Но главное произведение искусства здесь все же сама Даша.
Девушка позирует лежа на белом холсте абсолютно обнаженной, одетой лишь в широкие мазки синей краски.
Волосы Ульяновой завязаны в небрежный пучок, а тело соблазнительно изогнуто.
Поклонники назвали девушку музой и похвалили за невероятную атмосферу фото - на нем привлекает не только тело Ульяновой, но и композиция, настроение, эстетика кадра.
Читайте такжеИзвестную украинскую ведущую за обнаженную фотосессию выгнали с работы и оставили с "голой попой"
Ранее стало известно, кто станет главным героем 12 сезона шоу Холостяк.
Другие интересные новости:
- Алла Пугачева и София Ротару тряхнули стариной и спели песню t.A.T.u.
- "Красивая и женственная": солистка The Hardkiss Юлия Санина восхитила снимком без макияжа
- Настя Каменских засветила упругий бюст и поразила сменой имиджа
- 57-летняя Лолита засветила сочные ягодицы в леопардовом купальнике
- Надя Дорофеева в тонкой пижамке зажгла с Потапом