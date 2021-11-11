Полностью обнаженная победительница Холостяка показала мельчайшие изгибы соблазнительного тела

Даша Ульянов доказала, что красивое тело - тоже искусство / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Гимнастка, телеведущая и победительница шоу Холостяк-10 Даша Ульянова ежедневно приковывает к себе взгляды сотен тысяч подписчиков. Девушка же в свою очередь радует их пикантными фото.

Ульянова охотно демонстрирует соблазнительные изгибы точеной фигурки. На свежем фото девушка очевидно решила попрактиковаться в художественной росписи, а холстом стало ее тело.

В кадре - множество принадлежностей для рисования: краски, кисти, палитра, рамки. Но главное произведение искусства здесь все же сама Даша.

Девушка позирует лежа на белом холсте абсолютно обнаженной, одетой лишь в широкие мазки синей краски.

Волосы Ульяновой завязаны в небрежный пучок, а тело соблазнительно изогнуто.

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Обнаженная Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Поклонники назвали девушку музой и похвалили за невероятную атмосферу фото - на нем привлекает не только тело Ульяновой, но и композиция, настроение, эстетика кадра.

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Ранее стало известно, кто станет главным героем 12 сезона шоу Холостяк.

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