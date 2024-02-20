Воин и участник Нацотбора на Евровидение поразил украинцев новой песней

Моисей Бондаренко сыграл на скрипке песню-саундтрек к фильму "Лига справедливости" на фоне терриконов на украинском Донбассе.

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Моисей Бондаренко поразил фолловеров новой композицией / коллаж Главред, скриншоты из видео

Моисей Бондаренко — музыкант-скрипач, военнослужащий и участник Нацотбора на Евровидение-2023 — поразил своих фолловеров интрументальной кавер-версией композиции Everybody knows норвежской певицы Сигрид, которую исполнил прямо посреди терриконов на Донбассе. Соответствующее видео Бондаренко разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

В ролике Бондаренко играет на скрипке, стоя на крыше автомобиля, который был покрашен в защитный цвет. За спиной у него возвышаются донбасские терриконы, а сам исполнитель одет в военную форму и бронежилет.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

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