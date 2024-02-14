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Jerry Heil оценила скандал с деньгами из госбюджета на нацотбор "Евровидения-2024"

Дмитрий Видоменко
14 февраля 2024, 17:34
Jerry Heil, которая представит Украину на Евровидении 2024 вместе с alyona alyona, выскаазалась о скандале с суммой, потраченной на нацотбор
Джерри Хайль, Евровидение
Jerry Heil оценила скандал с государственными деньгами на нацотбор "Евровидения-2024"/ коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Jerry Heil (настоящее имя ‒ Яна Шемаева), которая представит Украину на Евровидении-2024 вместе с alyona alyona, прокомментировала скандал с суммой денег из госбюджета, потраченной на нацотбор на Евровидение 2024.

Согласно данным, обнародованным на сайте государственных закупок Prozorro, национальный отбор на Евровидение 2024 стоил государству около 11 млн грн. Такая сумма, выделенная из государственного бюджета в условиях полномасштабной войны, вызвала оживленное обсуждение в Сети и возмутила украинцев.

"Культурная дипломатия — это самая мягкая и самая утонченная из всех сил, которые могут быть. Это так и называется — soft power. Это имело решающую роль во многих исторических событиях. Могу привести пример — когда был апартеид в Южной Африке, когда там был жесткий режим, когда разделяли на расы, режим поменялся благодаря тому, что были культурные представители от Африки в Америке. Мириам Макеба, которая влюбила в себя аудиторию в Штатах и начала давить на свое управление в Америке, а то уже начало давить на управление в Южной Африке. И это привело к смене режима, освобождению Манделы, и к смене уровня жизни там. Я могу также привести пример, как участие наших парней в прошлом году принесло сюда инвестиции, как Калуш продали за миллион долларов кубок, а потом свою панаму. Таких примеров много", — говорит певица.

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Певица также подчеркнула, что эта сумма была потрачена на весь нацотбор, а не только на их совместный номер с alyona alyona.

"Кроме того, я хочу объяснить, что 11 млн были потрачены не на нас с Аленой, а на целое шоу. И мы к этому не имели отношения", — добавила она.

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

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