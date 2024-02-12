Звезда Голосу країни-12 может представить Швецию на Евровидении-2024

Мария Сур уверенно идет к победе на местном Национальном отборе.

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Мария Сур из Украины попала в финал Нацотбора от Швеции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mariasurofficial

Евровидение в 2024 году состоится в Мальме, Швеция, уже в начале мая. Времени до конкурса осталось очень мало, однако страна-хозяйка конкурса пока не определилась, кто будет представлять ее на большой сцене песенного соревнования.

Среди потенциальных претендентов на то, чтобы представлять Швецию на Евровидении-2024 оказалась украинская певица Мария Сур. Она прошла в финал местного Национального отбора с ошеломительным результатом с песней "When I’m Gone". Об этом 19-летняя артистка сообщила в своем блоге в Instagram.

Мария Сур начинала свою карьеру в Украине. В 2022 на приняла участие в 12 сезоне музыкального проекта Голос країни - сперва в составе команды Нади Дорофеевой, затем Оли Поляковой. Сур выбыла с шоу на этапе "вокальных нокаутов".

После начала полномасштабной войны в Украине Мария Сур с мамой перебралась в Швецию. Там талант молодой вокалистки заметила шведская актриса и певица Сара Доун Фанер, которая в последствии составила ей протекцию для участия в различных конкурсах и концертах.

В 2023 году Сур уже пыталась пробиться на Евровидение от Швеции - она прошла в финал, однако заняла лишь 9 место. Сейчас певица имеет более высокие шансы на победу - 5% (6-е место) по версии букмекеров.

Смотрите видео выступления Марии Сур на "слепых прослушиваниях" в шоу Голос країни-12:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которой предрекают победу на международном конкурсе.

Также украинский певец Melovin раскритиковал результаты Нацотобора-2024. Артист, который занял в соревновании третье место, усомнился в "прозрачности" подсчета зрительских голосов.

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