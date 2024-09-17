"Воевал в самых горячих точках": на фронте погиб известный украинский музыкант

У музыканта остались маленький сын и жена.

https://stars.glavred.info/voeval-v-samyh-goryachih-tochkah-na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-muzykant-10597682.html Ссылка скопирована

Погиб Филипп Стахов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oblrada.cv.ua/, pixabay.com/

Во время сражения с российскими оккупантами на фронте погиб музыкант и общественный деятель – Филипп Стахов, который воевал с первых дней полномасштабного вторжения РФ Украину.

Печальное известие сообщили на странице Черновицкого областного совета в Facebook. Стахов, который имел позывной "Фил", служил в составе буковинского подразделения "Альбин", входящего в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

видео дня

"Защищая Украину от российских оккупантов, погиб черновицкий общественный деятель Филипп Стахов. Участвовал в боях на Киевщине, под Изюмом, а также воевал в самых горячих точках Донбасса. Во время Харьковского контрнаступления "Фил" со своим подразделением освободил село Большая Камышеваха под Изюмом. Вечная память и слава защитнику... Искренние соболезнования родным... " — написано в сообщении.

Кто из известных людей ушел защищать Украину Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Ольга Сумская рассказала, что развелась с первым мужем, поскольку чувствовала, что это не ее человек. Актриса посоветовала, что не нужно терпеть отношения, в которых вы уже не чувствуете друг друга.

А также Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили и выводы врачей не были позитивными, они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред