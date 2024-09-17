УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Воевал в самых горячих точках": на фронте погиб известный украинский музыкант

Элина Чигис
17 сентября 2024, 09:15
232
У музыканта остались маленький сын и жена.
Погиб Филипп Стахов
Погиб Филипп Стахов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/oblrada.cv.ua/, pixabay.com/

Во время сражения с российскими оккупантами на фронте погиб музыкант и общественный деятель – Филипп Стахов, который воевал с первых дней полномасштабного вторжения РФ Украину.

Печальное известие сообщили на странице Черновицкого областного совета в Facebook. Стахов, который имел позывной "Фил", служил в составе буковинского подразделения "Альбин", входящего в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

видео дня

"Защищая Украину от российских оккупантов, погиб черновицкий общественный деятель Филипп Стахов. Участвовал в боях на Киевщине, под Изюмом, а также воевал в самых горячих точках Донбасса. Во время Харьковского контрнаступления "Фил" со своим подразделением освободил село Большая Камышеваха под Изюмом. Вечная память и слава защитнику... Искренние соболезнования родным... " — написано в сообщении.

Кто из известных людей ушел защищать Украину

Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Ольга Сумская рассказала, что развелась с первым мужем, поскольку чувствовала, что это не ее человек. Актриса посоветовала, что не нужно терпеть отношения, в которых вы уже не чувствуете друг друга.

А также Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили и выводы врачей не были позитивными, они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости Украины новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Казнили безоружного: россияне жестоко убили украинского пленного мечом - Лубинец

Казнили безоружного: россияне жестоко убили украинского пленного мечом - Лубинец

09:48 Украина
В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР

В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР

09:05 Мир
Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes

Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes

08:50 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 55870

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ 25694

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка 25219

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины 19880

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Последние новости

09:50

Решающий момент для 2024-2025 годов: как Украина может сломать планы РФ

09:48

Казнили безоружного: россияне жестоко убили украинского пленного мечом - Лубинец

09:28

Неуловимый вор: только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке

09:15

"Воевал в самых горячих точках": на фронте погиб известный украинский музыкант

09:09

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
09:05

В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР

09:00

"У Сырского есть свой особый почерк": Рустамзаде оценил перспективы ВСУ на Курщине

08:50

Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes

08:37

Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

Реклама
08:15

Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине: в ISW раскрыли истинные причины

08:10

Очередное "покушение" на Трампа после неудачных дебатовмнение

07:50

Жгучая брюнетка: вечно молодая Ольга Сумская ошарашила своим видом

07:50

Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

07:43

Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

06:42

Британия не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США – The Times

06:10

РФ готовит массированный удар по Украинемнение

05:40

Как зелень заморозить кубиками льда: лучший кулинарный лайфхак

05:15

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года: тревожный прогноз

04:47

Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснениеВидео

04:03

Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его

Реклама
03:30

Предательница Таисия Повалий серьезно больна - что произошло

03:30

Когда лучше пересадить смородину - осенью или весной: хозяйка рассказала о важном правилеВидео

02:43

"Неделя, полная страха, боли и слез": у итальянской супермодели обнаружили рак

02:13

Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов

01:29

Духовка заблестит как из магазина: убойное средство для мгновенной очисткиВидео

00:15

Очень похожа на Бритни: бывший муж Спирс нашел себе новую подругуВидео

16 сентября, понедельник
23:39

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

22:44

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

22:42

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

22:18

Как бороться с осенней усталостью: специалисты раскрыли, как бороться с сонливостью

22:15

Мама на стиле, Вакарчук в смешной шапке: лидер Океана Эльзы показал редкое фото

22:14

"Сделали вместе": путинистка Валерия умотала из РФ к сыну за границу

22:01

Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое: в чем причина

21:40

Один сок: стейк всего за 5 минут, который всегда получается даже на обычной сковородеВидео

21:21

4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

21:20

Окружение россиян в Курской области: в DeepState раскрыли важные детали боев

20:59

Потечет как из бутылки: как быстро выжать сок из лимона не разрезая егоВидео

20:39

Почему РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": названа важная причина

20:13

Перешел к личным оскорблениям: Трамп нашел "виновников" его повторного покушения

20:04

Спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии

Реклама
19:50

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

19:47

Почему осенью мухи кусаются: причины, о которых мало кто знает

19:44

Грозы, дожди и мощный ветер: названы регионы, где будет свирепствовать непогода

19:44

Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова чуть не погибла в Одессе

19:14

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответВидео

19:12

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов: в Украине ощутили подземные толчки

19:10

Заранее обвинили Украину: россияне анонсировали новый терактмнение

18:50

Сколько продлится война в Украине: названы неожиданные сценарии по 2025 году

18:42

Чтобы найти 3 отличия за 11 секунд, надо иметь "орлиное зрение": невероятно сложная загадка

18:42

Российскому пропагандисту "Крабу" проломили голову

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять