"Во время войны?": "Мисс Украина" попала в скандал на "Холостяке"

Участница шоу "Холостяк" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия оказалась в центре скандала уже в первом выпуске проекта, главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Студентка медицинского университета растерялась во время разговора с другими участницами, чем вызвала волну обсуждений в сети.
Во время вечеринки девушки заговорили о медицине. Участница по имени Виточка поинтересовалась у Софии, имеет ли она при себе турникет - средство для остановки кровотечения. И ответ титулованной красавицы ошеломил всех присутствующих: Шамия призналась, что не знает, что это такое.
"Турникет? А что это такое?", - спросила у девушек Шамия.
Ее реакция вызвала недоумение среди других девушек. Они отметили, что будущий врач должен знать базовые принципы оказания первой помощи, особенно во время, когда в стране идет война.
"Ты врач и не знаешь, что такое турникет? Во время войны?", - удивилась Виточка.
"Мы живем в войне и не знать, что такое турникет... Она же студентка медицинского университета", - отметила Юлия.
София попыталась оправдаться, объяснив, что ей всего 20 лет и она учится только на первом курсе медицинского университета, поэтому "еще не успела со всем ознакомиться".
Зрители шоу также не оставили эту ситуацию без внимания. В комментариях пользователи отмечали, что незнание таких базовых вещей недопустимо для медика. Некоторые даже пригласили Софию пройти курсы тактической медицины, чтобы повысить свою осведомленность и научиться спасать жизни в экстренных ситуациях.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
