"Во время войны?": "Мисс Украина" попала в скандал на "Холостяке"

Кристина Трохимчук
18 октября 2025, 13:04
Участница София Шамия вызвала неоднозначную реакцию зрителей.
София Шамия
София Шамия попала в скандал в первом выпуске "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия

Вы узнаете:

  • Что произошло в первом выпуске шоу "Холостяк"
  • Чем опозорилась "Мисс Украина-2023"

Участница шоу "Холостяк" и обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия оказалась в центре скандала уже в первом выпуске проекта, главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Студентка медицинского университета растерялась во время разговора с другими участницами, чем вызвала волну обсуждений в сети.

Во время вечеринки девушки заговорили о медицине. Участница по имени Виточка поинтересовалась у Софии, имеет ли она при себе турникет - средство для остановки кровотечения. И ответ титулованной красавицы ошеломил всех присутствующих: Шамия призналась, что не знает, что это такое.

"Турникет? А что это такое?", - спросила у девушек Шамия.

София Шамия
София Шамия удивила участниц "Холостяка" / фото: instagram.com, София Шамия

Ее реакция вызвала недоумение среди других девушек. Они отметили, что будущий врач должен знать базовые принципы оказания первой помощи, особенно во время, когда в стране идет война.

"Ты врач и не знаешь, что такое турникет? Во время войны?", - удивилась Виточка.

"Мы живем в войне и не знать, что такое турникет... Она же студентка медицинского университета", - отметила Юлия.

София попыталась оправдаться, объяснив, что ей всего 20 лет и она учится только на первом курсе медицинского университета, поэтому "еще не успела со всем ознакомиться".

Зрители шоу также не оставили эту ситуацию без внимания. В комментариях пользователи отмечали, что незнание таких базовых вещей недопустимо для медика. Некоторые даже пригласили Софию пройти курсы тактической медицины, чтобы повысить свою осведомленность и научиться спасать жизни в экстренных ситуациях.

София Шамия
Софию Шамию пригласили на курсы такмеда / скрин из соцсетей
София Шамия
Софию Шамию пристыдили за отсутствие знаний о турникете / скрин из соцсетей
София Шамия
София Шамия удивила зрителей "Холостяка" / скрин из соцсетей

Ранее Главред сообщал, что вчера в эфир вышел первый выпуск 14-го сезона романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цимбалюк. Самые яркие моменты выпуска стали мемами, которые разлетелись по сети.

Также украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал главным героем шоу "Холостяк-14", рассказал о своих двух неудачных браках. В первом выпуске шоу он откровенно рассказал, что стало причиной разрыва с его женами.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
