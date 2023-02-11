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"Внутри давно мертв": легендарная группа Pet Shop Boys в песне уравняла Путина со Сталиным

11 февраля 2023, 18:48
Группа Pet Shop Boys представили новую песню и клип о Путине. В ней музыканты подчеркнули, что президент России хочет больше смертей.
Путин, Пет Шоп Бойс
Группа Pet Shop Boys в песне поставила знак равенства между Путина со Сталиным / коллаж фото УНИАН

Легендарный британский синти-поп-коллектив Pet Shop Boys выпустил демо-версию новой песни под названием "Living in the past" ("Живущий в прошлом"), которую посвятил российскому диктатору Владимиру Путину.

В композиции участники коллектива (вокалист Нил Теннант и клавишник Кристофер Лоу) очень жестко прошлись по Путину и его режиму. Как говорится в тексте, музыканты убеждены − кремлевский тиран стремится, чтобы его боялся весь мир и хочет больше смертей с "его именем на устах".

Кроме того, группа представила небольшой монохромный видеоклип на песню. YouTube-канале. В ролике использованы кадры инаугурации Путина, образ еще более кровавого советского диктатора Иосифа Сталина, а также задержание активистов на акциях протестов в стране-агрессоре.

В "Living in the past" есть такие строки: "Я хочу, чтобы они боялись меня, как все боялись его (Сталина, - Главред). Арестованные и расстрелянные, но все же они почитали его. Я живое воплощение каменного сердца. Внутри давно мертв".

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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