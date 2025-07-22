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Святослав Вакарчук впервые признался, почему молчит о матери своих детей

Анна Подгорная
22 июля 2025, 00:38
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Семейная тема - не то, что Вкарчук готов обсуждать на публике.
Святослав Вакарчук, Евгения Яцута
Святослав Вакарчук личная жизнь - певец заговорил о жене и детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, tiktok.com/@nataborodii

Кратко:

  • Святослав Вакарчук объяснил, почему не рассказывает о личной жизни
  • Артист также озвучил, какую роль для него играет семья

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук сейчас состоит в отношениях с с совладелицей продакшн-компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой. Она родила певцу двоих детей: сына Ивана (2021) и дочь Соломию (2022).

Во время музыкального фестиваля Atlas Festival 2025 в Киеве артист с возлюбленной впервые появились вместе публично. Это возбудило интерес публики к личной жизни Вакарчука, которую он прежде практически не комментировал.

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В беседе с "ЖВЛ представляє" музыкант объяснил свое решение. "Часто говорят, что я не хочу говорить о семье, скрываю. Я не скрываю. Я просто искренне считаю, что есть личные границы. Считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Мне хочется так. Я не хочу быть в тренде и показывать все. Но иногда бывают чувства, когда ты хочешь поделиться самым сокровенным, просто есть настроение", - рассказал он.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук личная жизнь - певец заговорил о жене и детях / Скриншот YouTube

При этом Святослав Вакарчук отмечает - семья для него очень важна, это исцеление и отдохновение, которого порой очень не хватает. "Я считаю, что для любого человека дети, семья, муж, жена, родители – это такой большой якорь, который не дает тебе уплыть по течению в современном турбулентном мире. И в прямом, и в переносном смысле этого слово. Поэтому нужно держаться за важные вещи", - поделился лидер Океана Эльзы.

Дети Святослава Вакарчука
Дети Святослава Вакарчука / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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О персоне: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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