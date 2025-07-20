Святослав Вакарчук впервые вышел свет с мамой его двоих детей: как выглядит пара

Вакарчук со спутницей пришли отдохнуть на концерте Бумбокс.

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Святослав Вакарчук новая жена - как выглядит Евгения Яцута / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кратко:

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута вместе с 2021 года

Ранее пара старалась избегать совместных публичных выходов

В 2021 году фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук расстался со своей гражданской супругой Лялей Фонаревой после 20 лет вместе. В том же году стало известно о его отношениях с совладелицей продакшн-компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой.

Она подарила музыканту двоих детей: сына Ивана (2021) и дочь Соломию (2022). Семейные дела и личные отношения с новой возлюбленной Вакарчук публично не комментирует.

Впервые за четыре года Святослава и Евгению увидели вместе на публике во время музыкального фестиваля Atlas Festival 2025 в Киеве. Пара вместе пришла послушать выступление группы Бумбокс. Видео с Вакарчуком и Яцутой появилось в TikTok - его опубликовала одна из зрительниц со словами: "Когда пришел на концерт Бумбокса не только ты, а еще и Вакарчук".

Святослав Вакарчук новая жена - как выглядит Евгения Яцута / tiktok.com/@nataborodii

Святослав Вакарчук новая жена - как выглядит Евгения Яцута / tiktok.com/@nataborodii

Смотрите видео со Святославом Вакарчуком и его возлюбленной:

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Ранее Главред рассказывал, что известный актер Роман Ясиновский добровольно записался в силы ПВО вопреки тому, что имеет официальную бронь от прохождения военной службы.

Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк через месяц после родов обратилась к жениху-военному Дмитрию Бабчуку. Пара отметила важное событие в семье.

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О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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