Святослав Вакарчук впервые вышел свет с мамой его двоих детей: как выглядит пара

Кратко:
- Святослав Вакарчук и Евгения Яцута вместе с 2021 года
- Ранее пара старалась избегать совместных публичных выходов
В 2021 году фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук расстался со своей гражданской супругой Лялей Фонаревой после 20 лет вместе. В том же году стало известно о его отношениях с совладелицей продакшн-компании Radioaktivefilm Евгенией Яцутой.
Она подарила музыканту двоих детей: сына Ивана (2021) и дочь Соломию (2022). Семейные дела и личные отношения с новой возлюбленной Вакарчук публично не комментирует.
Впервые за четыре года Святослава и Евгению увидели вместе на публике во время музыкального фестиваля Atlas Festival 2025 в Киеве. Пара вместе пришла послушать выступление группы Бумбокс. Видео с Вакарчуком и Яцутой появилось в TikTok - его опубликовала одна из зрительниц со словами: "Когда пришел на концерт Бумбокса не только ты, а еще и Вакарчук".
Смотрите видео со Святославом Вакарчуком и его возлюбленной:
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Ранее Главред рассказывал, что известный актер Роман Ясиновский добровольно записался в силы ПВО вопреки тому, что имеет официальную бронь от прохождения военной службы.
Также украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк через месяц после родов обратилась к жениху-военному Дмитрию Бабчуку. Пара отметила важное событие в семье.
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О персоне: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
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