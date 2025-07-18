"У меня есть бронь от театра": известный актер добровольно записался в силы ПВО

Роман Ясиновский обратился к украинцам, которые имеют бронь, с призывом присоединяться к силам ПВО.

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Ясиновский добровольно подал заявку в силы ПВО / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/roman_yasinovskyi

Кратко:

Ясиновский добровольно подал заявку в силы ПВО

Актер осудил своих коллег, которые покинули страну

Украинский актер Роман Ясиновский, известный по роли в фильме "Киборги", заявил, что хочет быть полезным на фронте, несмотря на имеющуюся официальную бронь от мобилизации. Об этом 42-летний артист рассказал в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

По словам Ясиновского, он добровольно подал заявку в силы противовоздушной обороны и уже прошел первое собеседование с командиром роты. Если получит окончательное одобрение, будет служить в ПВО на волонтерских условиях.

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"У меня есть официальная бронь от театра. Но я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить. Сейчас, например, я подал заявку в ПВО. И мою заявку уже рассмотрели. Вчера у меня была встреча с командиром роты. И будет встреча с командиром батальона. Если согласуют, мы согласуем, когда я пойду учиться и я буду работать в ПВО. Это бесплатно, на волонтерских началах" - отметил актер.

Ясиновский также обратился к другим украинцам, которые имеют бронь, с призывом присоединяться к силам ПВО. Он подчеркнул: даже если нет возможности воевать, стоит присоединяться к защите воздушного пространства - хотя бы в ночные смены, когда большинство граждан и так не спит из-за российских атак.

Отдельно актер осудил своих коллег, которые после полномасштабного вторжения покинули страну. По словам актера, он пересекал границу около 25 раз, но каждый раз возвращается на родину, потому что хочет быть полезным.

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