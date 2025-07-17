"Стеснительные": на концерте Coldplay главу стартапа случайно сняли с любовницей

Фронтмен Coldplay во время концерта мог случайно раскрыть измену известного предпринимателя.

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Фронтмен Coldplay во время концерта мог случайно раскрыть измену / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В соцсетях опубликовали ролик с концерта Криса Мартина

На видео мелькнул известный предприниматель с любовницей

Короткое видео с концерта знаменитой рок-группы Coldplay в Массачусетсе вызвало волну обсуждений в Сети, так как камера сняла известного предпринимателя в обнимку с женщиной, которая не является его женой. Об этом передает Newsweek.

В соцсетях опубликовали ролик фронтмена группы Криса Мартина, который снимал присутствующих на концерте людей. В определенный момент камера выхватила из толпы генерального директора стартапа Astronomer Энди Байрона, в объятиях которого, по данным журналистов, находилась директор по персоналу Кристин Кебот.

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Когда они заметили, что их на огромном экране видит весь стадион, то резко разошлись: женщина отвернулась, а мужчина присел.

"Ладно, все в порядке. Или у них роман, или они просто очень стеснительные", - отреагировал на это певец.

Издание выяснило, что 60-летние Байрон и его жена живут в соседнем Нортборо. Поскольку в Сети предположили, что мужчина завел роман, люди начали массового писать на Facebook-странице женщины слова поддержки.

"Я очень надеюсь, что если она увидит все это и это будет для нее новостью, она будет окружена людьми, которые по-настоящему любят и поддерживают ее, чтобы помочь ей пройти через это. Это так неправильно и так больно", - писали они.

Впоследствии жена Байрона убрала его имя из своего профиля, а затем вообще деактивировала его.

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