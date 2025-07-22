Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

Анна Подгорная
22 июля 2025, 01:30
7
У Дэвида Бекхэма случился не самый лучший день.
Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Кратко:

  • Виктория Бекхэм показала смешное видео с мужем
  • Дэвид Бекхэм пытался подстричь себя сам, но что-то пошло не так

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже почти тридцать лет. За это время они научились быть честными друг с другом, и искренне (но не злобно) смеяться друг над другом.

К примеру, недавно в блоге Виктории в Instagram появилось видео с Дэвидом: в кадре футболист сидит, смущенно опустив глаза. Он стригся при помощи машинки, но насадка отпала, из-за чего вместо равномерной стрижки на голове образовалась лысина в форме треугольника. "Ты пытался сам себя подстричь? Что ты натворил? Буду с тобой честной, это выглядит ужасно", - заливисто смеется за кадром жена спортсмена.

видео дня

В комментариях поклонники одновременно и шутят над неудачей Бекхэма, и поддерживают его - многие из них уверенны, что спортсмен прекрасно выглядит с любой стрижкой, а выбритый треугольник и вовсе способен стать новым модным трендом.

Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Читайте также:

О персоне: Виктория Бекхэм

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:48Экономика
Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшие

01:04Война
Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

23:00Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с читающей бабушкой за 27 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с читающей бабушкой за 27 секунд

Последние новости

03:35

Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

01:48

Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

01:30

Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

01:30

Финансовая фортуна выбрала счастливчиков: какие ТОП-4 знака разбогатеют в августе

Удары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от ТрампаУдары по Москве и выковыривание Путина из бункера: Пономарев – о том, чего ждать России от Трампа
01:12

Лилия Ребрик рассказала об особенностях младшей дочери: "Хочется света"

01:04

Оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум: есть разрушения и пострадавшиеВидео

00:38

Святослав Вакарчук впервые признался, почему молчит о матери своих детей

21 июля, понедельник
23:54

Что скрывает мытье посуды в гостях: неожиданное объяснение от предков

Реклама
23:25

Случайности не случайны: 4 признака того, что Вселенная вам что-то говорит

23:19

Леся Никитюк отказалась от карьеры из-за претензий известной актрисы - детали

23:00

Цель не только территория: в ВСУ раскрыли зачем оккупанты рвутся к Днепропетровщине

22:51

Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

22:23

Из чего на самом делают хозяйственное мыло: что значит 72% на брускеВидео

22:04

Нужно всего две ложки: чем подкормить перцы в июле для здорового и обильного урожая

22:03

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ: когда состоится встреча

21:58

Первое заседание нового СНБО и важные решения: о чем договорилисьВидео

21:49

Не только мыть посуду во время грозы: что нельзя делать во время грозы

21:12

ВСУ мощно ударили по территории РФ: что удалось уничтожить

20:53

"Черная дыра и пепел": прямое попадание дрона уничтожило квартиру беременной Мисс Украина Интернешнл-2018

Реклама
20:45

Способна ли РФ ежедневно массированно атаковать Украину: прогноз от эксперта

20:24

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

20:10

Когда в Украине будут отмечать Маковея: новая дата в 2025 году

20:04

У агентов РФ не может быть неприкосновенности, - Билецкий об обысках и задержаниях в НАБУ

19:51

Сильные ливни, град и грозы: названы регионы, которые накроет опасная погода

19:42

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

19:30

В Украине начался сезон арбузов: эксперт сказал, чего ждать от цен

19:28

Из чего делают дегтярное мыло на самом деле: многие даже не догадывалисьВидео

19:15

"Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае

19:10

Перекрыть нефтепровод "Дружба": как Украине заставить действовать 18-й пакет санкций ЕСмнение

18:43

Гороскоп на сегодня 22 июля: Девам - приятное предложение, Девам - прибыль

18:36

У россиян серьезные проблемы: эксперт обратил внимание на один интересный нюанс

18:35

День Марии Магдалины: что ни в коем случае нельзя делать 22 июля

18:03

Суперголоволомка: найдите 5 отличий на картинке с девушкой с зонтиком за 45 с

17:42

Удары по Москве и Питеру: названо оружие, которое ВСУ могут использовать для атакВидео

17:23

Комары и на метр не подлетят: как защитить дом от надоедливых насекомых

17:10

Сможете ли вы найти 4 яблока за 15 секунд: чрезвычайная загадка для самых умных

16:59

Почему нельзя заливать чай кипятком: секрет идеального заваривания

16:44

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

16:39

Легенда не одного поколения: не стало звезды "Миссия невыполнима" и Бродвея

Реклама
16:17

Россияне начали новое наступление: куда пытается прорваться враг

16:17

Популярный украинский певец оказался в эпицентре обстрела Киева 21 июля

16:12

После победы Усик официально отстранен от бокса: что произошло после боя

16:05

Почему бензобак у одних авто слева, а у других справа: ответ введет в ступорВидео

15:56

Суд оштрафовал директора комплекса из-за русских песен Сердючки: сумма взыскания

15:55

Жара ударит с новой силой: когда Украину накроет высокая температура воздуха

15:25

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решениеВидео

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять