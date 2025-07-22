Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

У Дэвида Бекхэма случился не самый лучший день.

https://stars.glavred.info/viktoriya-bekhem-posmeyalas-nad-neudachey-muzha-chto-proizoshlo-10683383.html Ссылка скопирована

Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Кратко:

Виктория Бекхэм показала смешное видео с мужем

Дэвид Бекхэм пытался подстричь себя сам, но что-то пошло не так

Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже почти тридцать лет. За это время они научились быть честными друг с другом, и искренне (но не злобно) смеяться друг над другом.

К примеру, недавно в блоге Виктории в Instagram появилось видео с Дэвидом: в кадре футболист сидит, смущенно опустив глаза. Он стригся при помощи машинки, но насадка отпала, из-за чего вместо равномерной стрижки на голове образовалась лысина в форме треугольника. "Ты пытался сам себя подстричь? Что ты натворил? Буду с тобой честной, это выглядит ужасно", - заливисто смеется за кадром жена спортсмена.

видео дня

В комментариях поклонники одновременно и шутят над неудачей Бекхэма, и поддерживают его - многие из них уверенны, что спортсмен прекрасно выглядит с любой стрижкой, а выбритый треугольник и вовсе способен стать новым модным трендом.

Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham

Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham

Дэвид Бекхэм новая прическа - Виктория Бекхэм посмеялась над мужем / instagram.com/victoriabeckham

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.

Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.

Читайте также:

О персоне: Виктория Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред