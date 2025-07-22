Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло

Кратко:
- Виктория Бекхэм показала смешное видео с мужем
- Дэвид Бекхэм пытался подстричь себя сам, но что-то пошло не так
Виктория и Дэвид Бекхэмы вместе уже почти тридцать лет. За это время они научились быть честными друг с другом, и искренне (но не злобно) смеяться друг над другом.
К примеру, недавно в блоге Виктории в Instagram появилось видео с Дэвидом: в кадре футболист сидит, смущенно опустив глаза. Он стригся при помощи машинки, но насадка отпала, из-за чего вместо равномерной стрижки на голове образовалась лысина в форме треугольника. "Ты пытался сам себя подстричь? Что ты натворил? Буду с тобой честной, это выглядит ужасно", - заливисто смеется за кадром жена спортсмена.
В комментариях поклонники одновременно и шутят над неудачей Бекхэма, и поддерживают его - многие из них уверенны, что спортсмен прекрасно выглядит с любой стрижкой, а выбритый треугольник и вовсе способен стать новым модным трендом.
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О персоне: Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
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