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"Черная дыра и пепел": прямое попадание дрона уничтожило квартиру беременной Мисс Украина Интернешнл-2018

Анна Подгорная
21 июля 2025, 20:53
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Богдане Тарасик на девятом месяце пришлось разбирать завалы.
Богдана Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bohdana_zhupanyna

Вкратце:

  • В ночь на 21 июля в Киеве и других городах Украины прозвучали взрывы
  • Из-за вражеской атаки лишилась дома известная украинская модель

Ночью 21 июля Киев оказался под комбинированной атакой - 15 прямых попаданий и множество разрушений из-за осколков. В Шевченковском районе столицы пострадал один из домов ЖК Львовский квартал.

Квартира на втором этаже, которая полностью выгорела после попадания дрона, принадлежала украинской модели и Мисс Украина Интернешнл-2018 Богдане Тарасик (в замужестве Жупаниной). Она сообщила об этом в своем блоге в Instagram.

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"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Всем спасибо, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветклинике. Какой шанс, что попадание будет во второй этаж дома с внутреннего двора? Мы думали, что минимальный, но теперь тут просто дыра", - поделилась модель.

Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna

А так выглядела квартира Богданы Тарасик до того, как в нее пришел "русский мир".

Квартира Богданы Тарасик
Квартира Богданы Тарасик до атаки / instagram.com/bohdana_zhupanyna

Позже украинская модель, которая сейчас находится на девятом месяце беременности, показала, как разбирает обгоревшие остатки своей прошлой жизни. Тарасик отметила, что в 2022 году страна-агрессор отобрала у нее отца (он был защитником Украины - прим. редактора), а в 2025 - лишила ее семью дома. Она также напомнила о важности своевременной реакции на воздушные тревоги.

"Не думала, что на 9 месяце беременности буду разбирать остатки своей квартиры - той самой, которая сегодня появилась во всех медиа. Моя мама выжила только потому, что после воздушной тревоги ушла в укрытие. Ее сознательное решение - прятаться - спасло ей жизнь. Пожалуйста, не испытывайте судьбу. Спускайтесь в укрытие. Это может спасти и вас. А мы теперь начинаем новый период. Будем жить с мужем, мамой и тремя животными, и ждать нашу малышню, которая должна появиться уже через 2-3 недели. Слишком много они у меня забрали. Но у меня еще много очень ценного, что я попробую уберечь изо всех сил", - написала модель.

Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna
Квартира Богданы Тарасик
Удар по Киеву 21 июля - дрон уничтожил квартиру Богданы Тарасик / instagram.com/bohdana_zhupanyna

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