Внучка Ротару показала дорогущий лук с голым животом

Кратко:
- Что надела София Евдокименко?
- Сколько это стоит?
Внучка украинской известной певицы Софии Ротару – София Евдокименко показала свой новый лук, где она показала голый живот.
В Италии, 23-летняя девушка позировала в макси-платье глубокого зеленого цвета с вырезом на животе и глубоким декольте.
Топ открытого платья дополнял большой прозрачный камень. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Свой глубокий образ она дополнила кожаной курткой, золотым браслетом и черными лодочками. На фото, внучка Ротару прислоняется к колонне.
Она также отметила бренды, в которых снималась.
Так, стоимость платья от дизайнера Кристофер Эсбер стоит 900 евро (40 000 гривен).
Куртка от Acne Studios на официальном сайте стоит 2200 фунтов стерлингов (115 000 гривен).
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Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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