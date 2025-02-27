Внучка Ротару показала дорогущий лук с голым животом

София Евдокименко выгуляла дорогущий лук с аметистом в Италии.

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Соня Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Кратко:

Что надела София Евдокименко?

Сколько это стоит?

Внучка украинской известной певицы Софии Ротару – София Евдокименко показала свой новый лук, где она показала голый живот.

В Италии, 23-летняя девушка позировала в макси-платье глубокого зеленого цвета с вырезом на животе и глубоким декольте.

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Топ открытого платья дополнял большой прозрачный камень. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Соня Евдокименко показала дорогой лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Свой глубокий образ она дополнила кожаной курткой, золотым браслетом и черными лодочками. На фото, внучка Ротару прислоняется к колонне.

Соня Евдокименко показала дорогой лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Она также отметила бренды, в которых снималась.

Соня Евдокименко показала дорогой лук / Фото Instagram/ iamsofiaeve

Так, стоимость платья от дизайнера Кристофер Эсбер стоит 900 евро (40 000 гривен).

Платье / Фото christopheresber.com.au

Куртка от Acne Studios на официальном сайте стоит 2200 фунтов стерлингов (115 000 гривен).

Куртка стоимостью более 100 000 гривен / Фото Acne Studios

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Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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