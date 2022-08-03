Владимир Дантес и Даша Кацурина записали домашнее видео в постели: "Мы должны это сказать"

Владимир Дантес и Даша Кацурина прокомментировали догадки о них в СМИ / instagram.com/vladimirdantes

Личная жизнь бывших супругов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, а также Михаила и Дарьи Кацуриных стала в последнее время причиной для сплетен, пересудов и шуток в украинском шоу-бизнесе.

Додо признала, что у нее роман с Мишей, поэтому и Дантесу с Дашей также приписывают романтические отношения. Они, впрочем, это не отрицают. Но и не подтверждают.

Тем не менее, Кацурина с Дантесом проводят много времени вместе - путешествуют, пекут печенье, ходят в кафе и нянчат дашиных малышей. А недавно на страницах обоих в Instagram появилось видео под загадочным грифом "Мы должны это сказать".

В ролике пара, сидя в кровати в ночной одежде, рассказали подписчикам то, о чем больше не могут молчать. "Сегодня мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то может казаться, что это не вовремя, но для нас с Вовой это действительно важно. Да, вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой обсуждают это между собой... Мы видим, что это так или иначе всплывает в СМИ и становится темой для разговоров. Думаю, нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать. Да, это действительно важно. Спасите животных от войны!" - рассказали они.

Вова и Даша подчеркнули, что животные также страдают от военных преступлений рашистских солдат, и нуждаются в заботе во время войны. Также они порекомендовали благотворительный фонд, который занимается этой проблемой.

В комментариях поклонники поддержали Дантеса и Кацурину - им понравилось, что пара использовала повышенное к себе внимание для действительно доброго дела:

"Дуже круто, що ви скористалися тим що людям цікаво і розповіли чи нагадали про те, що дійсно важливо".

"Я навіть навушник дістала, щоб у транспорті почути :) Дуже влучно використали інфопривід".

"Ви прекрасні люди ❤️"

"Це чудесно! ви дуже правильно використали тему яка всіх "хвилює" і привернули більше уваги ! Тварини теж страждають".

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

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