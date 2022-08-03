УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Владимир Дантес и Даша Кацурина записали домашнее видео в постели: "Мы должны это сказать"

3 августа 2022, 19:43

Пара подтвердила то, о чем многие догадывались.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина прокомментировали догадки о них в СМИ / instagram.com/vladimirdantes

Личная жизнь бывших супругов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, а также Михаила и Дарьи Кацуриных стала в последнее время причиной для сплетен, пересудов и шуток в украинском шоу-бизнесе.

Додо признала, что у нее роман с Мишей, поэтому и Дантесу с Дашей также приписывают романтические отношения. Они, впрочем, это не отрицают. Но и не подтверждают.

Тем не менее, Кацурина с Дантесом проводят много времени вместе - путешествуют, пекут печенье, ходят в кафе и нянчат дашиных малышей. А недавно на страницах обоих в Instagram появилось видео под загадочным грифом "Мы должны это сказать".

В ролике пара, сидя в кровати в ночной одежде, рассказали подписчикам то, о чем больше не могут молчать. "Сегодня мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то может казаться, что это не вовремя, но для нас с Вовой это действительно важно. Да, вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой обсуждают это между собой... Мы видим, что это так или иначе всплывает в СМИ и становится темой для разговоров. Думаю, нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать. Да, это действительно важно. Спасите животных от войны!" - рассказали они.

Вова и Даша подчеркнули, что животные также страдают от военных преступлений рашистских солдат, и нуждаются в заботе во время войны. Также они порекомендовали благотворительный фонд, который занимается этой проблемой.

В комментариях поклонники поддержали Дантеса и Кацурину - им понравилось, что пара использовала повышенное к себе внимание для действительно доброго дела:

"Дуже круто, що ви скористалися тим що людям цікаво і розповіли чи нагадали про те, що дійсно важливо".

"Я навіть навушник дістала, щоб у транспорті почути :) Дуже влучно використали інфопривід".

"Ви прекрасні люди ❤️"

"Це чудесно! ви дуже правильно використали тему яка всіх "хвилює" і привернули більше уваги ! Тварини теж страждають".

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

Другие новости:

шоу-бизнес Владимир Дантес Дантес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:39

Китай может начать войну в ближайшие годы

20:34

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

20:27

Садиста вычислили: Лубинец рассказал об оккупанте, кастрировавшем пленного ВСУВидео

20:18

2 универсальные сумки для женщин после 40 лет, которые можно носить годами и ко всемуФото

20:07

Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

Реклама
19:59

Пошли в НГУ вслед за матерью: двое братьев с Волыни защищают Украину с оружием в рукахВидео

19:43

Владимир Дантес и Даша Кацурина записали домашнее видео в постели: "Мы должны это сказать"Видео

19:34

Жданов подсчитал, сколько HIMАRS нужно ВСУ, чтобы выгнать россиян из УкраиныВидео

19:14

В зоне большого риска: 4 знакам зодиака в августе может грозить опасностьВидео

19:04

"Сознательно убивают": бывший командир "Азова" резко высказался о пленных оккупантах

19:00

Война в Карабахе: Азербайджан начал операцию "Возмездие" и взял под контроль высотыВидео

18:33

Снизятся ли цены на продукты в Украине после разблокировки портов: ответ экспертаВидео

18:31

Стратегии нет: эксперт назвал главную ошибку России в войне против Украины

18:26

В РФ генерал наградил собственного сына за неудачное наступление на Киев

18:25

Затянется на годы: украинцам дали тревожный прогноз и предупредили о многолетней войнеВидео

18:04

Путин готов ставить немцев раком ради удовлетворения своего садизмамнение

17:51

Убийство пленных в Еленовке: "вагнеровцы" минировали барак для быстрого возгорания – разведкаВидео

17:42

Муж покойной Русланы Писанки раскрыл необычное имя артистки при крещении

17:33

Оккупанты хотят попытаться выйти на админграницу Херсонской области: враг накапливает силы - ОК "Юг"Видео

17:28

Год невероятного везения: 2 знака зодиака станут счастливчиками в 2023 годуВидео

Реклама
17:00

Могут ли русские организовать большое наступление на ВСУ - ответ военного аналитика

16:59

В Украине взвинтят тарифы на коммуналку: названы сроки повышения ценВидео

16:53

Деньги надо вернуть: более 25 тыс. украинцев получили 6500 грн помощи ошибочно - МинфинВидео

16:45

Известный рэпер Джиган из Одессы отпраздновал день рождения с тортом в виде ракеты

16:34

Соблазн в пальто: Анна Тринчер в честь дня рождения побаловала фанатов фото без лифчика

16:21

В Турции ответили отказом на "хотелку" Путина насчет Bayraktar для РФ - посол УкраиныВидео

16:19

Приметы на 4 августа: 3 запрета нельзя нарушать в день Марии Магдалины, чтобы беду в дом не впуститьВидео

16:02

Экономист пояснил, когда еще сильнее в Украине вырастут цены на продуктыВидео

15:49

Зеленский не исключил отношений с Россией после войны: "все будет зависеть от РФ"Видео

15:48

Меньшова рассказала, как Галкин поплатился за поддержку Украины

15:48

"Корса" наводила Грады на дома: ВСУ ликвидировали известную террористку "ДНР"Видео

15:45

Рианна в нижнем белье показала первую фотосессию через 2 месяца после родов

15:42

День Марии Магдалины 2022: дата и традиции праздника

15:39

"Никто их не признает": эксперт пояснил, что ждет Россию из-за референдумов в Украине

15:28

Стыдно до ужаса: слабые стороны, о которых знаки зодиака предпочитают молчатьВидео

15:18

"Та хоть три ноги потеряй": в РФ водитель маршрутки угрожал битой наглому безногому оккупантуВидео

15:11

"Лукашенко может самостоятельно нанести удары по Украине": эксперт оценил риски вторжения Беларуси

14:59

Морпехи устроили засаду на Донбассе: уничтожили 15 оккупантов и взяли пленныхВидео

14:42

"У российской армии будут большие проблемы": Жданов рассказал, как ВСУ издеваются над оккупантамиВидео

14:39

Что нельзя садить после чеснока, чтобы не загубить урожайВидео

Реклама
14:33

Оккупанты попали в окружение на двух направлениях: эксперт раскрыл деталиВидео

14:29

Украинские воины "задвухсотили" воронежского бывшего кандидата в депутаты Госдумы

14:22

Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о последнем кастинге с Русланой ПисанкойВидео

14:21

Самый высокоаплачеваемый голос Москвы озвучил хотелки Путинамнение

13:59

В ВСУ пояснили, скольких еще мужчин могут мобилизовать в армию в случае нужды

13:55

Оккупанты обречены: в ВСУ обещают новые "хлопки" на ХерсонщинеВидео

13:44

Путин - "шизофреник", а Медведев "слетел с катушек": депутат РФ о "безумии" верхушки КремляВидео

13:34

Павел Зибров показал свой роскошный дом и рассказал, почему отменилась свадьба дочери

13:29

В США предложили выгнать РФ из Совбеза ООН и вместо нее принять УкраинуВидео

13:17

Оккупанты обеднели за сутки на 91 млн долларов: СМИ подсчитали, на какую сумму ПВО ВСУ сбило ракетыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять