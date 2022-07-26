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Владимир Дантес показал совсем не "братский" поцелуй с Дашей Кацуриной

26 июля 2022, 22:30

С братьями так точно не целуются, считают фанаты.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес поцеловал Дашу Кацурину на камеру / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец Владимир Дантес, который незадолго до войны разорвал отношение с супругой, певицей Надей Дорофеевой, уже несколько раз заявлял о том, что свои реальные романтические отношения впредь не будет выставлять на публику.

Тем не менее, он продолжает заигрывать с фанатами, подогревая слухи о романе с бывшей супругой нынешнего ухажера Додо - дизайнеркой и рестораторкой Дашей Кацуриной.

Молодых людей связывает многолетняя дружба, которая сейчас, похоже, переросла в нечто большее. Недавно на своей странице в Instagram Дантес опубликовал ленточку со снимками из фотобудки.

На них он позировал с Кацуриной - пара дурачилась, показывала языки, обнималась, а в одном из кадров даже поцеловалась в губы.

Артист поспешил заверить фанатов, что поцелуй был "братским", однако, на фоне слухов о романе, верится в это с трудом.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес поцеловал Дашу Кацурину на камеру / instagram.com/vladimirdantes

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Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

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