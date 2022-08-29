Витовская рассказала о диком инциденте с таксистом в Карпатах, который назвал ее врагом / https://ua.depositphotos.com/

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская вспомнила инцидент, который в полной мере демонстрирует двоякое отношение украинцев к России во время войны ‒ под влиянием кремлевской пропаганды. Подробнее об инциденте звезда рассказала в Facebook.

В 2015 году, когда бойцы ВСУ уже год храбро сражались с русскими оккупантами, в Карпатах звезда встретила таксиста. В авто она услышала российские композиции, из-за чего задала водителю вопрос: "Зачем вы это слушаете?". Мужчина искренне не понимал, почему он должен прекратить спонсировать страну-агрессора.

Он бросился обвинять артистку, защищая свое право слушать певцов, которые сейчас поддерживают геноцид его народа.

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"Уже позади был Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, аннексия Крыма и оккупация Донбасса. Многие уже погибли, сгинули и пропали без вести. Были замучены и заключены в тюрьму. Ответ был вроде, что это просто песня. Она хороша и о жизни. Правда выключил и негодующе подчеркнул, что помогает АТО", – рассказала Витовская.

Актриса особо отметила, что "цепное звено критической связи" таксиста переключилось на поиск врагов, которыми якобы в его мировоззрении стали пассажиры, "посмевшие" делать ему замечания.

Звезда высказала предположение, что до 24 февраля 2022 года большинство украинцев "были этим таксистом" и также не осознавали, почему "простые российские" песни, сериалы, спектакли, фильмы, концерты и тому подобное не имели места в стране, ведущей войну с Россией.

"А все, кто не понимает это "просто" – враги, упоротые и "сильноумные", – подытожила Витовская.

Напомним, ранее Ирма Витовская спрогнозировала распад Российской Федерации, которую считает "страной в гостях у сказки" ‒ из-за большого количества лжи и пропаганды внутри государства.

"Если Российская Федерация не знает, что такое федерация и конфедерация тем более, пусть она распадется на несколько государств, и все пойдет реверсом. Московия окажется в тех рамках, в которых она и начиналась", – заявила актриса.

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