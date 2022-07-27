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Российская империя развалится: Ирма Витовская поделилась своими ощущениями о войне

27 июля 2022, 10:20

По мнению актрисы, Украина в сложные времена должна быть как муравейник.

Ирма Витовская
Ирма Витовская переживает за судьбу Украины и украинцев / УНИАН

Путь Украины к победе будет долгим, но мы обязательно победим и российская империя развалится.

Об этом в интервью телеканалу 24 рассказала украинская актриса Ирма Витовская. Она также подчеркнула, что поддержка мира очень важна, но Европа дальше живет "в нарративах через российские очки".

По словам актрисы, то, что мир не знает об Украине, частично наша вина. Ведь мы за столько лет не создали понимания, что мы отдельная страна.

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На самом деле, мир мало знает об Украине. Это наш провтык всех лет. Для многих существуют нарративы, что мы братские народы. Они говорят: "Давайте их помирим, найдем какой-нибудь позитив в россиянах",– поделилась она.

Витовская также отметила, что в России чувствуется культурный интеллектуальный и вкусовой упадок. "Это деградация, которую над ними проводили достаточно долго. У них нет ценностей. Это агрессия и обида на жизнь и ненависть к тем, кто лучше. Это отсутствие собственного счастья, достатка", – сказала она.

В конце разговора звезда обратилась к украинцам, которым пожелала "нести" только правду. "Она медленная, но действительно все выбелит. Зло динамично, мобильно. Делайте, что можно: читайте, помогайте с детьми, пока мамы волонтерят", - подчеркнула Ирма. Сегодня вся Украина, по ее мнению, должна быть как муравейник, то есть следует помогать и поддерживать друг друга ради общей победы. Ибо, если три муравья стоят сбоку и курят бамбук, образуется дыра. "Никто в одиночку не спасается", - подытожила Витовская.

Напомним, ранее украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко попала в скандал.

Актриса попала в скандал из-за своей поездки в Турцию с сыном. На своей странице в Instagram, актрисе задали вопрос, не стыдно ли ей в это тяжелое военное время ездить по курортам.

Ирма Витовская
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