Украина как старший брат отлупит: Витовская спрогнозировала, как будет распадаться Россия

Ирма Витовская убеждена, что зверства, которые русские оккупанты совершали на украинских землях, никогда и никак не смогут быть забыты украинцами.
Популярная украинская кино- и театральная актриса Ирма Витовская спрогнозировала распад Российской Федерации, которую считает "страной в гостях у сказки" ‒ из-за большого количества лжи и пропаганды внутри государства. Такой комментарий она сделала в интервью Эспрессо.
"Если Российская Федерация не знает, что такое федерация и конфедерация тем более, пусть она распадется на несколько государств, и все пойдет реверсом. Московия окажется в тех рамках, в которых она и начиналась", – заявила Ирма Витовская.
Впрочем, звезда убеждена, что зверства, которые русские оккупанты совершали на украинских землях, никогда будут забыты украинцами. И потому россиянам следует ожидать справедливого отпора и наказания.
"А дальше будет бить ее старший брат – настоящий, который их крестил, он же ее и отлупит. Вот это мы и делаем, как старший брат. А они, скорее, наш такой байстрюк нагулянный [незаконнорожденный ребенок ‒ Главред]", – пошутила актриса.
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