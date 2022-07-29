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Украина как старший брат отлупит: Витовская спрогнозировала, как будет распадаться Россия

29 июля 2022, 20:01

Ирма Витовская убеждена, что зверства, которые русские оккупанты совершали на украинских землях, никогда и никак не смогут быть забыты украинцами.

Витовская
Витовская спрогнозировала, как будет распадаться Россия / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Популярная украинская кино- и театральная актриса Ирма Витовская спрогнозировала распад Российской Федерации, которую считает "страной в гостях у сказки" ‒ из-за большого количества лжи и пропаганды внутри государства. Такой комментарий она сделала в интервью Эспрессо.

"Если Российская Федерация не знает, что такое федерация и конфедерация тем более, пусть она распадется на несколько государств, и все пойдет реверсом. Московия окажется в тех рамках, в которых она и начиналась", – заявила Ирма Витовская.

Впрочем, звезда убеждена, что зверства, которые русские оккупанты совершали на украинских землях, никогда будут забыты украинцами. И потому россиянам следует ожидать справедливого отпора и наказания.

"А дальше будет бить ее старший брат – настоящий, который их крестил, он же ее и отлупит. Вот это мы и делаем, как старший брат. А они, скорее, наш такой байстрюк нагулянный [незаконнорожденный ребенок ‒ Главред]", – пошутила актриса.

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Автор: Егор Бунин
Ирма Витовская новости шоу бизнеса
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