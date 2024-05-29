Вилла в Крыму, 4-этажный особняк: что будут делить при разводе Алсу и Ян Абрамов

Российской звездной паре - Алсу и Яну Абрамову, которые собрались разводиться, несмотря на долгий брак, есть что делить.
По данным пропагандистских СМИ, у Алсу и Абрамова - приличный список недвижимости, в том числе в оккупированном Крыму. Сообщается, что виллу на украинском побережье с собственным пляжем и другими развлечениями, Алсу подарил ее отец, чтобы внуки могли отдыхать в комфортных условиях. Недвижимость находится в поселке Орловка, что под Севастополем.
Также Абрамов и Алсу отстроили роскошный четырехэтажный дом на Рублевке в деревне Усово. Именно это место было семейным гнездом — Алсу регулярно показывала колонны, лепнину, скульптуры, мебель на заказ, бассейн и вид на сосновый лес. Площадь дома составляет около трех тысяч квадратных метров.
Еще до замужества Алсу стала обладательницей фешенебельной квартиры в Лондоне (там певица получала образование, — прим. ред.), которая находится рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд — там проходят самые важные матчи по крикету. Что касается автоимущества, то на артистку зарегистрирован личный "Майбах", но это явно не единственная машина в семье.
К слову, вилла, которая может принадлежать Алсу, уже выставлена на продажу. Ее цена составляет около 9 миллионов долларов.
Посмотреть на виллу Алсу можно тут
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Напомним, ранее российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
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