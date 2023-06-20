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Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи - такое сделает не каждая

Анна Подгорная
20 июня 2023, 00:45 обновлено 20 июня, 00:46
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Экстремальная красота от "шикарной перчинки" требует храбрости, ведь включает себя толстые иглы и синяки.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм рассказала, как сохраняет молодость лица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм весной отметила свой 49-ый День рождения. Она построила головокружительную карьеру и воспитала четверых детей. А кто скажет?

Фигура и кожа "шикарной перчинки" выглядят безупречно - и на случайных домашних кадрах, и на профессиональных фото. Секрет ее идеальной внешности раскрыло издание The Sun.

Бекхэм обожает различные процедуры по уходу за кожей - заботой о сохранении молодости она занялась достаточно рано. За много лет она перепробовала множество модных методик, но свое предпочтение все же отдала дорогостоящей, и очень болезненной процедуре под загадочным названием Morpheus8.

Каждые полгода Вики ложится на стол косметолога, который вводит ей под кожу 24 иглы диаметром 4 мм (для сравнения: медицинская игла для внутримышечных инъекций имеет диаметр от 0.8 до 1 мм - прим. редактора). Через них пропускают радиоволны, которые оказывают на мышцы и ткани лица Бекхэм омолаживающий эффект.

После этого "перчинка" еще несколько дней ходит с синяками, но, когда от них не остается и следа, результат поражает. Тут, как говорится, результат налицо.

Смотрите видео про главные правила жизни Виктории Бекхэм, которые сделали ее богатой и знаменитой:

Ранее супруга легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса показала его редкое теперь фото с одной из младших дочерей, которым он, вопреки болезни, все еще уделяет внимание.

Также стало известно, что 44-летняя Кортни Кардашьян готовится стать матерью - на концерте своего супруга, барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера, она сообщила об этом всему миру оригинальным способом.

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