Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности

Трэвис Баркер станет отцом в четвертый раз - барабанщик узнал об этом прямо во время концерта.

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Кортни Кардашьян беременна от Трэвиса Баркера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kourtneykardash

Американская бизнесвумен, светская львица и самая старшая из клана Кардашьян-Дженнер (не считая мать семейства Крис Дженнер) Кортни Кардашьян объявила о беременности. Четвертого ребенка 44-летняя знаменитость ожидает от своего мужа - легендарного барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера.

Радостная новость стала сюрпризом для музыканта: Кортни с табличкой "Трэвис, я беременна" вышла в VIP-зону во время концерта коллектива в Лос-Анджелесе. Баркер, увлеченный игрой, сперва не заметил это, а затем спустился к возлюбленной. Видео с концерта Кардашьян поделилась на своей странице в Instagram.

Примечательно, что в клипе группы Blink-182 All The Small Things (1999) можно заметить в толпе фанатку, которая держала в руках плакат, как у Кортни.

видео дня

Сейчас Кортни критикуют за такое театральное действо вокруг ее беременности: многие не верят, что ей удавалось так долго скрывать беременность от мужа, ведь на видео можно заметить, что ее живот уже очень заметен. Другие заступаются за пару - даже если объявление о беременности и выглядело наигранным, то для 44-летней Кортни и 47-летнего Трэвиса это настоящее событие, ведь пара давно хотела завести общего ребенка.

Кортни Кардашьян уже воспитывает троих детей от предыдущего брака с бизнесменом Скоттом Дисиком - 13-летнего сына Мейсона Дэша, 10-летнюю дочь Пенелопу и 8-летнего сына Рейна Эстона. Трое детей и у Трэвиса Баркера - 19-летний сын Лэндон, 17-летняя дочь Алабама и падчерица Атиана, 24 года.

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