Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

Журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская сообщила поклонникам радостную новость - она ожидает первенца. Для будущей матери и ее мужа это стало неожиданным, но долгожданным сюрпризом.
На своей странице в Instagram Островская опубликовала снимки УЗИ будущего малыша. Пока его пол неизвестен, поэтому и про имя для ребенка молодые родители еще не задумываются.
При этом ведущая призналась, что оставлять любимую работу не желает, и в декрет не спешит - она будет в кадре так долго, насколько ей позволит здоровье.
"Мы с мужем долго ждали этой новости! И хотим поделиться радостью с вами. Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыши сами выбирают родителей, время и место своего рождения. Спасибо малышу, что выбрал нас. Да, сейчас война, тяжелые времена в стране. Но верю и знаю: рождение ребенка - это божественное благословение. Поэтому слава Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украиночка", - рассказывает счастливая Островская.
К слову, вместе с первыми фото малыша ведущая также впервые "засветила" своего загадочного супруга.
Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.
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