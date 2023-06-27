Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые станет мамой

Беременная журналистка показала снимки УЗИ и впервые раскрыла, как выглядит ее муж.

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Наталья Островская беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska, Пресс-служба

Журналистка 1+1 и ведущая Єдиного марафону новин Наталья Островская сообщила поклонникам радостную новость - она ожидает первенца. Для будущей матери и ее мужа это стало неожиданным, но долгожданным сюрпризом.

На своей странице в Instagram Островская опубликовала снимки УЗИ будущего малыша. Пока его пол неизвестен, поэтому и про имя для ребенка молодые родители еще не задумываются.

При этом ведущая призналась, что оставлять любимую работу не желает, и в декрет не спешит - она будет в кадре так долго, насколько ей позволит здоровье.

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"Мы с мужем долго ждали этой новости! И хотим поделиться радостью с вами. Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыши сами выбирают родителей, время и место своего рождения. Спасибо малышу, что выбрал нас. Да, сейчас война, тяжелые времена в стране. Но верю и знаю: рождение ребенка - это божественное благословение. Поэтому слава Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украиночка", - рассказывает счастливая Островская.

К слову, вместе с первыми фото малыша ведущая также впервые "засветила" своего загадочного супруга.

Наталья Островская беременна первенцем / Пресс-служба

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