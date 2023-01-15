Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга Кикабидзе

В Грузии после тяжелой болезни на 85-м году жизни умер легендарный певец и актер Вахтанг "Буба" Кикабидзе. Главред вспоминает основные вехи его творчества.

Вахтанг Кикабидзе / фото УНИАН и скриншот из видео

Вахтанг Кикабидзе биография

Вахтанг Кикабидзе родился и вырос в творческой семье - его отец Константин (погибший в ходе Второй мировой войны) был журналистом, а мать Манана - певицей.

Еще в школе начал участвовать в художественной самодеятельности. Но официальную музыкальную карьеру начал относительно поздно, в 28 лет - когда он стал поющим барабанщиком (довольно редкая специализация - сходу вспоминается только Дон Хенли из группы Eagles) в вокально-инструментальном ансамбле "Орэра" и вокалистом в квартале "Диэло". Затем он начал выступать сольно и довольно быстро добился успеха на всесоюзной эстраде.

Певческая карьера Кикабидзе растянулась по итогу на пять с небольшим десятилетий - он выступал с концертами практически до конца своей жизни (несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в 2010-е годы).

Вахтанг Кикабидзе лучшие песни

Вахтанг Кикабидзе лучшие фильмы

Успешнейшая кинокарьера Кикабидзе (а он в 70-е годы был едва ли не самым популярным актером СССР) неразрывно связана с творчеством его земляка - легендарного режиссера Георгия Данелии. Свою первую главную роль он сыграл в 69-м году в его комедии "Не горюй" - вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", где действие перенесено в Грузию во времена позднего русского царизма

Следующую яркую роль он сыграл в фильме "Совсем пропащий" - снятой Данелии экранизации легендарного романа Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна". В роли обаятельного жулика Герцога Кикабидзе был очень убедителен и составил хороший дуэт с Евгением Леоновым в роли другого жулика - Короля.

Но самая известная их совместная работа - трагикомедия "Мимино" 1977 года. До сих пор для миллионов людей Кикабидзе ассоциируется с ролью летчика Валентина "Мимино" Мизандари, сакраментальной фразой "Ларису Ивановну хочу" и вышеупомянутой песней "Чито-гврито".

Кикабидзе сыграл и в последнем художественном фильме Данелии - мелодраме "Фортуна" 2000 года. И, как всегда, был очень убедителен - на этот раз в роли пожилого капитана речной баржи Фомы Каландадзе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что летом прошлого года Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для украинской армии все денежные средства, которые ему удалось выручить от юбилейного концерта в Батуми.

Денежные средства от концерта артист потратил на микроавтобус с запасами сухих пайков для украинских военных. Его должны были передать артиллерийской бригаде №26.

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