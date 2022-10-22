Валерий Харчишин вместе с волонтерами разобрал остатки своего дома, уничтоженного оккупантами / Facebook и УНИАН

Украинские волонтеры помогли легендарному музыканту (солисту поп-рок-группы "Друга ріка") Валерию Харчишину разобрать остатки его загородного дома в Гостомеле, который был уничтожен ракетным ударом оккупантов. Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице волонтерской организации "Добробат" в Facebook.

"Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они одинаково беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельской общине был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а сейчас от него остались лишь обломки", – говорят волонтеры.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

Другие новости: