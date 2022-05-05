Валерий Харчишин расстался с женой после 13 лет брака: "Я жил другой жизнью в другом месте"

Валерий Харчишин расстался с женой Юлией / Коллаж

Украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин сообщил, что уже давно физически не является мужем своей супруге Юлии, с которой они в браке с 2009 года.

Известно, что официально они все еще семейная пара, однако до войны певец уже строил другие отношения с другой женщиной - он жил отдельно от жены и сыновей.

Об этом решил рассказать сам Харчишин, дабы избежать ненужных сплетен и кривотолков.

"Должен объяснить кое-что для журналистов по поводу утраченного имущества. Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с домом, который построил для своих родителей. Не хочу жевать эту тему, но должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда оно меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", - написал артист на своей странице в Facebook.

Кроме того он подчеркнул, что продолжает заботиться о своих детях и планирует отстроить дом, уничтоженный рашистами, чтобы им и Юлии было, куда возвращаться.

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