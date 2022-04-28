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Лидер группы Друга ріка Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистских обстрелов

28 апреля 2022, 20:05

Сложно поверить, что эта груда мусора когда-то была уютным семейным гнездышком.

Валерий Харчишин показал, что осталось от его дома после рашистской бомбежки / Коллаж

Музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин показал результаты рашистского обстрела по его дому.

Ранее артист заявлял, что именно его жилище уничтожено не спроста, оккупанты бомбили его поселок по наводке, и сейчас идет расследование этого факта.

Сейчас Харчишин с группой отправляется в европейский тур под названием "Хто, якщо не ми?". Вход на концерты будет бесплатным для тех украинцев, которые пересекли границу после начала полномасштабной войны - 24 февраля, в обмен музыканты просят задонатить кто сколько сможет на нужды ВСУ.

В доказательство необходимости такого жеста доброй воли от своих фанатов, Харчишин снял, как сейчас выглядит его дом "вживую": груда мусора и уцелевшая каминная труба - вот и все, что осталось от гостевого и основного домов.

"Мы обязательно поднимем вам настроение, чтобы у нас не было такого в дальнейшем. Это мой дом, который позади. И я считаю, что инвестиция в украинское войско – это самое актуальное, что мы можем сделать вместе с вами, находясь здесь (в Украине - прим. редактора), в Литве, Латвии, Эстонии или Чехии", - говорит Харчишин.

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Ранее украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как ее дом недалеко от Гостомеля пострадал от мародеров.

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