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Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

15 апреля 2022, 13:32

Музыкант считает, что его дом атаковали специально.

Валерий Харчишин
Валерий Харчишин Остался без дома / Delfi

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин, который недавно поделился печальной новостью о том, что российские оккупанты уничтожили его дом, заявил, что знает, кто это сделал.

Харчишин поделился деталями случившегося в эфире шоу "Ранок з Україною".

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Он считает, что попадание вражеского снаряда было неслучайным.

Все, что осталось от дома Харчишина. Фото пресс-служба Ранок з Україною

"Я был в том доме, ездил с военным... есть версии того, что это было спланированное нападение. Дома вокруг уцелели. А мой уничтожен полностью. Понимаете, это большой коттеджный городок, где пострадало только 2 дома. Никто не уничтожал здания один за другим, наносили удары точечно. Более того, у меня сразу сравняли с землей основной и гостевой. Наверное, работой корректировщика", - рассказал музыкант.

У певца даже есть догадка, кто мог сотрудничать с врагами. Как будто этот человек активно общался с Харчишиным, выходил на связь. А потом внезапно исчез и перестал отвечать на сообщения.

"Я не могу разглашать все, ведь сейчас идет следствие", – сказал он.

viber
Валерий Харчишин
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