"Гореть вам в аду, черти кацапские": дом лидера группы Друга ріка уничтожен российским снарядом

Дом Валерия Харчишина сгорел от попадания российского снаряда / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин поделился печальной новостью: его семья лишилась жилища - дом музыканта под Гостомелем уничтожен в результате попадания в него российского снаряда.

К счастью, в тот момент в доме не было никого из семьи Харчишина. Только две кошки. Певец не уверен, что его любимицы остались живы. И он глубоко опечален, что его обитель сравняли с землей оккупанты - теперь его детям некуда вернуться, больше нет места, которое они смогли бы назвать домом.

"Для моих детей это строение – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом... Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы. Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения", - рассказал музыкант.

Впрочем, неутешительная новость не заставила лидера Другої ріки опустить руки.

"Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома", - уверенно заявил артист.

Дом Валерия Харчишина сгорел от попадания российского снаряда / facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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Ранее из-за попадания вражеского снаряда дома лишился украинский продюсер, который открыл миру таланты Ани Лорак и Мики Ньютон, Юрий Фалеса.

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