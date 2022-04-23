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"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов

23 апреля 2022, 20:04

Для певицы это был эмоциональный удар.

Александра Зарицкая стала жертвой рашистов - обокрали ее дом под Киевом / instagram.com/kazka.band

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что ее дом недалеко от Гостомеля пострадал от мародеров.

Сейчас артистка находится в США - занимается волонтерством и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украине.

Недавно Зарицкая узнала, что ее дом, который она обустроила совсем недавно, стал жертвой рашистов - по словам певицы, выносили все более ли менее ценное, технику, вещи. Было заметно, что русские мародеры торопились - хотели украсть микрофон артистки, но потеряли его по дороге.

Солистка KAZKA поделилась, что самое неприятное в ситуации с мародерством - ощущение, что тебе больше никогда не будет спокойно в твоем собственном доме.

"Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Чувства, что туда ворвались, в тот дом, в твою крепость, и унизили", – рассказала певица.

К счастью, во время проникновения рашистстких мародеров в дом под Киевом, семья Зарицкой уже выехала в более безопасное место на Западе Украины.

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Ранее украинская певица Оля Цибульская показала душераздирающие кадры уничтоженного рашистами дома ее родителей.

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