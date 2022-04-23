"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов

Для певицы это был эмоциональный удар.
Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что ее дом недалеко от Гостомеля пострадал от мародеров.
Сейчас артистка находится в США - занимается волонтерством и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украине.
Недавно Зарицкая узнала, что ее дом, который она обустроила совсем недавно, стал жертвой рашистов - по словам певицы, выносили все более ли менее ценное, технику, вещи. Было заметно, что русские мародеры торопились - хотели украсть микрофон артистки, но потеряли его по дороге.
Солистка KAZKA поделилась, что самое неприятное в ситуации с мародерством - ощущение, что тебе больше никогда не будет спокойно в твоем собственном доме.
"Мне не жаль вещей, просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Чувства, что туда ворвались, в тот дом, в твою крепость, и унизили", – рассказала певица.
К счастью, во время проникновения рашистстких мародеров в дом под Киевом, семья Зарицкой уже выехала в более безопасное место на Западе Украины.
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Ранее украинская певица Оля Цибульская показала душераздирающие кадры уничтоженного рашистами дома ее родителей.
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